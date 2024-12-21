Lenovo скоро выпустит ноутбук с увеличивающимся экраном

Складные экраны существуют уже не первый год, а теперь на подходе ещё более необычные сворачиваемые экраны. Они демонстрировались различными производителями дисплеев и смартфонов на протяжении нескольких лет. Пока не было ни одного коммерческого продукта, в котором использовался бы такой экран.

Ситуация изменится в начале января на выставке CES. Согласно данным инсайдера Эвана Бласса, Lenovo представит на CES новый ThinkBook Plus. Этот ноутбук будет оснащён сворачиваемым экраном, как можно увидеть на изображениях.

Можно будет использовать его как обычный ноутбук с экраном с вероятным соотношением сторон 3:2, и никто не догадается о скрытой внутри передовой технологии. Когда вам нужно больше пространства на экране, просто потяните дисплей вверх, и он станет больше. Это станет весьма необычным свойством данного ноутбука.

К сожалению, пока неизвестны характеристики дисплея. Всегда возникает вопрос о долговечности таких продуктов первого поколения, но интерес ноутбук в любом случае вызовет. Можно не сомневаться в том, что он будет невероятно дорогим.