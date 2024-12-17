До релиза следующих флагманов OnePlus осталось три недели

Компания OnePlus недавно объявила, что смартфон OnePlus 13 будет представлен на международном рынке в январе. Теперь компания подтвердила точную дату и время мероприятия, а также название «Зимний запуск серии OnePlus 13». Слово «серия» практически подтверждает, что анонсирована будет и модель OnePlus 13R.

Так как мероприятие не привязано к конкретному месту, оно может быть проведено только онлайн. Оно состоится 7 января в 18:30 по московскому времени.

OnePlus 13 обладает экраном LTPO AMOLED 6,82 дюйма с разрешением 1440 × 3168, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Он работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, 12/16/24 ГБ оперативной памяти, 256/512 ГБ или 1 ТБ хранилища. Среди камер представлены 50 Мп основная с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 50 Мп с автофокусом, перископический телеобъектив 50 Мп с 3-кратным зумом и OIS, передняя камера 32 Мп. Ёмкость аккумулятора — 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной 50 Вт. Устройство будет работать на Android 15 с оболочкой OxygenOS 15.

Согласно слухам, характеристики OnePlus 13R включают в себя экран 6,78 дюйма LTPO OLED 1.5K с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 3, 12/16 ГБ оперативной памяти, 256/512 ГБ или 1 ТБ хранилища, камеры: 50 Мп с OIS, сверхширокоугольную 8 Мп, 2 Мп, металлическую рамку, оптический встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью от 6415 до 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт.