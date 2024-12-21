Специальный пакет 25th Anniversary Denali Package представлен к юбилею бренда

GMC уже несколько лет продвигает Denali как роскошный автомобильный бренд, но в качестве уровня отделки он существует с 1999 года. Именно поэтому был представлен специальный пакет 25th Anniversary Denali Package, включающий эстетические обновления экстерьера. Он доступен только для внедорожника GMC Yukon и ограничен менее чем 3 000 экземплярами по всему миру.

Обновления экстерьера включают:

Чёрные 24-дюймовые колёса с чёрными центральными колпаками

Чёрную сетчатую решётку радиатора

Чёрный светящийся передний логотип GMC

Чёрные таблички с названиями и шильдики

Чёрные корпуса зеркал

25 лет означают, что отделка Denali существует с прошлого века и даже тысячелетия. Впервые отделка Denali появилась на внедорожнике Yukon. Это был простой рамный автомобиль, непохожий на Denali EV Sierra 2024 года. GMC называет её брендом, поскольку теперь, как утверждает компания, «обычно покупатели просто называют свой автомобиль Denali».

Отделка Denali сейчас доступна на всех грузовиках и внедорожниках GMC. В 2022 году GMC представила отделку Denali Ultimate для моделей Sierra, Yukon и Yukon XL, ещё больше усилив ощущение уютной деревянной кабины на колёсах.

Denali олицетворяет вершину философии GMC Professional Grade. Уникальное сочетание премиального дизайна, роскошных характеристик, передовых технологий и настоящей функциональности продолжает находить отклик у покупателей в США и по всему миру. Никто не делает грузовики и внедорожники, как GMC, и это подтверждается результатами: рекордными продажами и ростом GMC как на домашнем, так и на международном рынке, причём Denali составляет почти каждую третью розничную продажу GMC в США в 2024 году.

Поскольку Denali составляет 30 % розничных продаж GMC в 2024 году, этот уровень отделки критически важен для бренда и не ограничивается США. GMC продаёт грузовики Denali в таких странах, как Корея, Мексика и страны Ближнего Востока. GMC видит Denali как свой главный инструмент роста и намерена выйти на рынки Китая, Австралии и Новой Зеландии в 2025 году. На данный момент двухмиллионный автомобиль в отделке Denali был продан в Остине, штат Техас, в этом году.

Недавний запуск Sierra EV Denali демонстрирует, что следующее поколение Denali может предложить покупателям и как электромобили могут ещё больше усилить опыт владения Denali. Этот автомобиль переосмысливает, каким может быть электрический грузовик, сочетая производительность, технологии и функциональность в одном пакете.

Цены пока не объявлены, но юбилейный пакет уже доступен для заказа.