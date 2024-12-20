На выставке CES Honda продемонстрирует очередные концепты

Автопроизводитель Honda анонсировал своё возвращение на выставку CES с двумя концептами, которые станут частью электрической линейки Honda 0 Series. Судя по тизерам, новые концепты выглядят как обновления представленных на CES 2024 моделей, особенно низкопрофильного авто. При более детальном рассмотрении видно, что Honda представит третий концепт — кузов, который приносит доходы всем автопроизводителям, — кроссовер. Будет ли это электрический аналог Honda CR-V?

Honda описывает два новых концепта как «драматические прототипы электромобилей». Японский производитель представил концепты Saloon и Space-Hub на CES 2024 — два ярких и театральных дизайна, которые планируются к производству и отражают будущее электрической линейки Honda. Компания продолжает укреплять свои гибридные технологии, но это не уменьшает её стремление развивать электромобили. Новые модели поступят в продажу по всему миру к 2026 году.

Honda пока не дала названия новым моделям. На основе тизеров, где показана графика задних фонарей обеих концепций, можно предположить, что речь идёт о бренде Saloon. Этот ретрофутуристический седан с дверями «крыло сокола» и новым логотипом «H» задумывается как электрический аналог Honda Accord. Электрический минивэн Space-Hub, который не предназначен для рынка США, также был показан на CES 2024, но его не будет на CES 2025.

На основании тизеров можно предположить, что заменой Space-Hub станет кроссовер с таким же нестандартным дизайном задней части. Space-Hub разрабатывался с акцентом на максимальную видимость, включая огромные стеклянные панели и просторный, гибкий интерьер. Вероятно, новый концепт сохранит эти черты, но будет представлен в более популярном формате кроссовера.

Помимо моделей, компания вновь подчеркнула концепцию линейки Honda 0 Series: «Тонкий, Лёгкий и Умный». Honda предоставит больше информации о своём подходе к разработке, акцентируя внимание на компоненте «Умный», который будет воплощён в новой операционной системе и технологиях автоматизированного вождения, используемых в моделях Honda 0 Series. К сожалению, это также означает, что в ближайшее время Honda не планирует выпускать электромобили с механической коробкой передач.

Больше подробностей о новых концептах будет представлено на CES 2025 7 января. Honda также расскажет о системе на чипе, которая будет поддерживать будущие электромобили, технологии Software Defined Vehicles (SDV), а также о запуске нового энергетического сервиса вместе с линейкой Honda 0 Series.