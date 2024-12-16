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Каждый четвёртый новый автомобиль Honda оснащён 25-летней технологией
Honda отмечает 25-летие продажи гибридно-электрических автомобилей в США

Первым гибридным автомобилем в США был Honda Insight. Выпущенный в декабре 1999 года, двухдверный хэтчбек Honda опередил Prius на несколько месяцев, хотя значимость этих моделей на рынке до сих пор остаётся спорной.

В этом месяце Honda отмечает 25-летие продажи гибридно-электрических автомобилей (HEV) в США, после аналогичного празднования в Европе несколькими месяцами ранее. Компания сообщила, что каждый четвёртый новый автомобиль Honda, проданный в этом году, включая Civic, CR-V и Accord, оснащён отмеченной наградами двухмоторной гибридно-электрической системой.

В рамках празднования гибридных моделей Honda демонстрирует множество достижений в своём текущем модельном ряду. Honda CR-V стал самым продаваемым HEV, а Accord — самым популярным гибридным автомобилем, с продажами в 2023 году 197317 и 96323 единиц соответственно. Эти цифры превзошли показатели конкурирующих гибридов Toyota, хотя точные данные о продажах электрифицированных моделей Toyota не раскрывались и объединялись с моделями с ДВС.

Гибридный Civic был представлен всего несколько месяцев назад для модельного года 2025 и, как ожидается, составит 40% от общего объёма продаж Civic в следующем году. По данным Honda, с 1999 года компания продала более миллиона электрифицированных моделей. В этом году более 25% новых автомобилей, проданных компанией, являются HEV, что немного ниже показателей Toyota с более широким гибридным модельным рядом. Очевидно, что решение сосредоточиться на гибридах окупается для обеих японских марок.

Гибриды Honda производятся в Северной Америке. Гибрид Accord собирается на заводе Marysville Auto Plant в Огайо, гибрид Civic Hatchback — на заводе Indiana Auto Plant, а гибрид Civic Sedan — в Канаде на заводе Alliston Auto Plant. Гибрид CR-V выпускается на трёх заводах: East Liberty Auto Plant в Огайо, Indiana Auto Plant и Alliston Auto Plant.

Механические компоненты для этих HEV изготавливаются в Огайо на заводе Honda Power Unit Operations, который занимается как двухмоторной гибридно-электрической силовой установкой (завод Ohio Transmission Plant), так и 2,0-литровым четырёхцилиндровым двигателем по циклу Аткинсона (завод Anna Engine Plant).

#автомобили #honda
Источник: carbuzz.com
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