Google напоминает пользователям об осторожности в преддверии новогодних праздников

Праздничный сезон на подходе, и Google делится советами о том, как защищает пользователей от мошенников и как защититься самостоятельно. Компания сообщает, что, несмотря на рост объёмов электронной почты с середины ноября, пользователи сообщили о 35% меньшем количестве мошенничеств в Gmail по сравнению с прошлым годом. Частично это связано с функциями ИИ, которые постепенно внедрялись в Gmail в течение 2024 года.

Google незаметно усилила возможности безопасности Gmail в прошлом месяце. Компания внедрила новую модель ИИ, разработанную для защиты от фишинговых атак перед Чёрной пятницей. «Эта новая модель действует как супервайзер существующих средств защиты на основе ИИ, мгновенно оценивая сотни сигналов угрозы, когда подозрительное сообщение помечается, и применяя соответствующие меры защиты — всё это за долю секунды», — объяснила компания в своём блоге.

Эти инструменты ИИ работают на основе крупных языковых моделей (LLM), обученных с использованием примеров вредоносного ПО и фишинговых атак. «Обнаруживая шаблоны и быстро реагируя, только эта LLM блокирует на 20% больше спама, чем раньше, и ежедневно обрабатывает в 1000 раз больше сообщений спама, отмеченных пользователями», — сообщает Google.

Google предупреждает, что три наиболее распространённых вида мошенничества, на которые стоит обратить внимание в праздничный сезон, — это мошенничества с выставлением счетов, с участием знаменитостей и вымогательство. Мошенничества с выставлением счетов происходят, когда кто-то отправляет поддельный счёт с надеждой, что пользователь оплатит указанную сумму. Мошенничества с участием знаменитостей включают поддельных отправителей, выдающих себя за знаменитостей или известных людей, чтобы заставить вас передать деньги. Вымогательство может включать угрозы и элементы запугивания для того, чтобы вынудить вас заплатить.

Чтобы избежать этих мошенничеств, компания поделилась так называемыми «золотыми правилами»: