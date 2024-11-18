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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Gmail защитит пользователей от спама с помощью функции создания временного адреса
Давно надо всем принять на вооружение.

Сервис Gmail может обзавестись функцией «защищенной электронной почты», которая позволит создавать временные адреса для регистрации на сайтах и сервисах. Это поможет пользователям скрыть свой настоящий адрес и избежать спама.

Информация о новой функции была обнаружена изданием Android Authority в коде обновления Google Play Services. Функция «защищенной электронной почты» позволит генерировать временные адреса, отличные от основного Gmail-аккаунта. Письма, отправленные на временный адрес, будут пересылаться в основной почтовый ящик.

Эта функция пригодится при регистрации на незнакомых или не вызывающих доверия ресурсах. В случае наплыва спама пользователь сможет просто отключить пересылку с временного адреса. Кроме того, временные адреса повысят безопасность: в случае утечки данных с компрометированного сайта пострадает только одноразовый адрес.

Важно отметить, что подобные сервисы временных электронных адресов уже существуют. Однако интеграция такой функции непосредственно в Gmail значительно упростит её использование.

Пока информация о «защищённой электронной почте» основана на анализе кода и не получила официального подтверждения от Google. Тем не менее, упоминание этой функции также замечено в настройках автозаполнения на Android, что вселяет надежду на её скорое появление.

#google #программное обеспечение #gmail #электронная почта
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