Министерство цифрового развития РФ прояснило позицию по учетным записям Gmail

В недавнем интервью РИА Новости Максут Шадаев, глава Министерства цифрового развития РФ, подтвердил, что в настоящее время не планируется отключать учетные записи пользователей, привязанные к Gmail, от портала «Госуслуги». Это заявление было сделано на фоне растущих опасений по поводу надежности зарубежных почтовых сервисов для российских пользователей.

В конце октября 2024 года пользователи портала «Госуслуги» получили уведомления, призывающие их сменить привязанные адреса электронной почты с Gmail на альтернативных провайдеров. Эта рекомендация была связана с ограничениями Google на попытки российских пользователей создать новые аккаунты Gmail, которые затруднили доступ и подтверждение аккаунта для многих.

Шадаев подчеркнул, что, несмотря на эти проблемы, министерство приняло решение не отключать аккаунты пользователей, привязанные к Gmail. «Мы пока не планируем этого делать», - заявил он, отвечая на опасения, связанные с возможной потерей доступа к жизненно важным государственным услугам.

Позиция Министерства цифрового развития расходится с рекомендациями Антона Немкина, члена комитета Государственной Думы по информационной политике. Он предложил пользователям рассмотреть возможность отключения важных аккаунтов от сервисов Google и перехода на российские альтернативы для повышения безопасности данных.

Также высказывались опасения по поводу последствий использования иностранных сервисов, особенно для военных и государственных служащих, поскольку возможные ограничения могут быть введены по соображениям безопасности.

Многие россияне столкнулись с трудностями при работе с аккаунтами Google еще в конце сентября 2024 года, когда попытки зарегистрировать новые аккаунты с использованием российских телефонных номеров оказались безуспешными.

Несмотря на эти проблемы, компания Google заявила, что намерена сохранить доступность своих сервисов для российских пользователей, хотя будущее остается неопределенным на фоне продолжающейся напряженности и проверок со стороны регулирующих органов.