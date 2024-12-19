Обновление сделает использование YouTube на мобильных устройствах более современным

Сообщается, что сервис YouTube проводит тестирование, которое может значительно улучшить работу на устройствах с большим экраном. По информации от инсайдера AssembleDebug, обнаруженной при анализе APK-файла, YouTube тестирует обновлённый пользовательский интерфейс для складных устройств и планшетов. Платформа изменяет стиль горизонтальной ориентации для этих устройств с большими экранами. Одним из главных изменений является то, что список подписок пользователя теперь отображается на левой стороне.

Перед списком подписок находится кнопка «Все каналы». Нажатие на неё открывает полный список подписок, вероятно, в порядке загрузки контента.

Издание показало обновлённую страницу подписок. Количество пустого пространства на ней значительно сократилось. Как сказано в посте, ранее миниатюра видео располагалась слева, а его название, канал, количество просмотров и время загрузки — справа. Ниже оставалось пустое место, где ничего не было, пока не появлялось следующее видео.

На данный момент в тесте показано, что в горизонтальной ориентации видео на YouTube будут располагаться парами вниз экрана. Отображается также несколько подряд видео формата Shorts.

Нажатие на подписанный канал использует аналогичную схему компоновки. В тесте отображается опция «Просмотр канала» под названием канала, которая ведёт к полному содержимому данного автора.

Не уточняется, какие изменения в макете касаются страниц каналов YouTube. Можно предположить, что та же компоновка, что используется на вкладках подписок и в других местах, будет применена и на страницах каналов. Изменения могут приблизить мобильные устройства к широкому формату, как на компьютерах. Пока эти изменения для горизонтальной ориентации находятся на стадии тестирования в версии YouTube v19.50.36.

Это обновление полезно в первую очередь для устройств с большими экранами. При этом инсайдер предполагает, что мобильные устройства также могут увидеть эти изменения в горизонтальной ориентации.

Прошло немало времени с тех пор, как YouTube перерабатывал визуальные элементы своего приложения. Эти обновления пошли на пользу как мобильным, так и настольным устройствам, поскольку платформа переработала свои иконки и переместила несколько элементов страницы. На мобильных устройствах пользователи теперь видят самый популярный комментарий более заметным после названия, имени канала и кнопок взаимодействия с видео.

На ПК было аналогичное обновление, однако там визуальный апгрейд привлёк больше внимания к блоку описания.

Также замечено, что YouTube тестирует радикально изменённый пользовательский интерфейс для настольной версии при просмотре видео. Хотя видеоплеер оставался слева, YouTube рассматривает перемещение основной информации о видео направо, а дальше идут блок описания и комментарии.