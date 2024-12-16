YouTube тестирует голосовые комментарии

YouTube может получить новую функцию — возможность оставлять голосовые комментарии. Первые упоминания об этом появились после того, как пользователи заметили новую опцию под видео блогера ThioJoe. Информация о новшестве пока не подтверждена официально, но некоторые пользователи уже видят соответствующую опцию в мобильной версии приложения.

В веб-версии YouTube отображается только текстовая расшифровка аудио, а прослушать комментарии можно через мобильное приложение. Это свидетельствует о возможной подготовке к полноценному внедрению функции. Однако Google пока не делал официальных заявлений по этому поводу.

Эксперты предполагают, что YouTube проводит тестирование нового функционала среди ограниченного круга блогеров и их аудиторий. Подобная практика уже не нова для Google: компания часто обкатывает новые функции на небольшой группе пользователей, прежде чем выпустить их для широкой аудитории.

Голосовые комментарии могут стать важным шагом в развитии интерактивности на YouTube. Они позволят пользователям выражать эмоции и мнения живым голосом, а не только через текст. Это может повысить вовлечённость аудитории и создать новый формат взаимодействия под видео.

Некоторые уже опасаются увеличения количества спама или оскорбительных сообщений, ведь модерация аудиоконтента сложнее, чем текстовых комментариев.

Пока неизвестно, когда и для кого именно функция станет доступна – только для авторов видео или же для всех комментаторов. Остаётся ждать официального анонса от Google или новых инсайдов от пользователей, которым уже повезло протестировать нововведение. Смогут ли пользователи отключать эту функцию — тоже пока неясно.