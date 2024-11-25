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Смартфоны Vivo S20 и S20 Pro получат батареи 6500 мАч и процессор Dimensity 9300+
Vivo S20 / S20 Pro будут отличаться формой экранов

Серия смартфонов Vivo S20 будет представлена на этой неделе, 28 ноября. В её состав войдут две модели: S20 Pro и стандартный S20. Линейка ориентирована на пользователей, желающих стать обладателями премиального устройства. После многочисленных утечек информации производитель официально раскрыл ключевые характеристики обеих моделей.

S20 Pro обладает плоским по большей части экраном с минимальными изгибами со всех четырёх сторон. Он нацелен на любителей фотографии, предлагая портретный объектив 50 Мп и основной объектив 50 Мп с оптической стабилизацией.

Устройство работает на процессоре Dimensity 9300+, обещающем производительность флагманского уровня. Vivo также внедряет технологию Blue Crystal. Она призвана повысить термическую эффективность устройства.

Модель Pro будет доступна в ярких цветах, таких как золотой Phoenix Feather Gold, фиолетовый Purple Air Coming from the East и Pine Smoke Ink.

Стандартный S20 отличается сверхтонким корпусом толщиной 7,19 мм, создающим минималистичный вид. Здесь установлена твердотельная батарея ёмкостью 6500 мА·ч.

Одной из особенностей серии S20 является функция «Dopamine Live Dynamic Photos». Она добавляет движение к фотографиям. Также Vivo S20 предлагает режим фотографии в стиле киноплёнки.

Цветовые варианты стандартной модели включают золотой Phoenix Feather Gold, белый Jade Dew White и Pine Smoke Ink. 

Обе модели получили панели BOE Q10 Eye-Pleasing Eye Protection. Стандартная модель работает на процессоре Snapdragon 7 Gen3.

#смартфоны #vivo
Источник: gizmochina.com
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