Vivo X Fold 4 выпустят позже ожидавшегося срока

Компания Vivo в этом году в Китае представила смартфоны Vivo X Fold 3 и X Fold 3 Pro. Эти складные аппараты обладают процессорами Snapdragon 8 Gen 2 и 8 Gen 3 соответственно. Уже появились утечки сведений о предстоящем Vivo X Fold 4. Недавняя утечка от известного инсайдера Digital Chat Station принесла предоставляет несколько ключевых подробностей о X Fold 4, включая время его релиза.

По данным инсайдера, инженерный прототип Vivo X Fold 4 акцентирует внимание на лёгкости и тонкости, стремясь создать новый стандарт в дизайне складных смартфонов. Несмотря на тонкий профиль, устройство оснащено батареей ёмкостью около 6000 мАч и имеет беспроводную зарядку. Уровень прочности демонстрирует рейтинг защиты от воды IPX8.

Как и X Fold 3 Pro, будущий смартaон получит два ультразвуковыми сканера отпечатков пальцев. Один будет под внешним экраном, а другой — под внутренним складным. Круглый модуль по центру содержит в своём составе три камеры по 50 Мп. Среди них стандартный сенсор, телеобъектив с 3-кратным увеличением и сверхширокоугольный объектив. Также устройство имеет чувствительную нажатия кнопку с тремя степенями, впервые у смартфонов Vivo.

Будет существовать только одна версия устройства. В то время как в этом году Vivo выпустила X Fold 3 и X Fold 3 Pro, в следующий раз она представит только X Fold 4 на Snapdragon 8 Elite.

Ранее сообщалось, что аппарат должен появиться в первом квартале 2025 года. Однако последние данные от инсайдера говоят, что релиз был отложен. Есть вероятность, что анонс состоится не раньше второго квартала.