Электромобили в недалёком будущем могут стоить не больше обычных автомобилей

Стоимость электрических батарей снижается, а вместе с ними падают цены автомобилей на их основе. Средняя цена на новый литий-ионный аккумулятор не только самая низкая за всю историю, но и, по последним данным, снизилась на наибольшую величину за последние семь лет. Это может привести к равенству цен между электромобилями и бензиновыми автомобилями уже через год.

Стоимость батареи для электромобиля снизилась на 20% в 2024 году, до $115 за кВт•ч. Это результат последнего ежегодного исследования цен на батареи, проведённого BloombergNEF. Было проанализировано 343 точки данных из электромобилей, автобусов и коммерческих автомобилей, чтобы выявить наибольшее ежегодное снижение с 2017 года.

Только Китай, как ожидается, по итогам года произведёт достаточно батарейных ячеек, чтобы удовлетворить 92% общего мирового спроса в 1,2 тераВт•ч для сегментов электромобилей и стационарных хранилищ. Это повлияло на снижение цен на батареи. Малые производители сталкиваются с конкуренцией со стороны крупных компаний, которые оказывают давление на снижение цен на ячейки и сокращение маржи ради доли на рынке.

На протяжении многих лет $100 за кВт•ч считалась точкой паритета по цене. С ней батареи становятся достаточно дешёвыми, чтобы электромобиль можно было построить и продать по той же цене, что и аналогичный бензиновый автомобиль. В 2010 году, в первый год, когда BloombergNEF начала отслеживать данные о ценах, цена за кВт•ч была близка к $1300. Цена снижалась относительно стабильно, за исключением времён пандемии.

С учётом того, что цена в этом году достигла $115, теперь прогнозируется, что паритет будет достигнут в 2026 году. К 2030 году BNEF прогнозирует, что цена батарей снизится до $69 за кВт•ч. Это будет хорошая новость для покупателей электромобилей, которые в итоге могут обнаружить, что электромобили значительно дешевле своих аналогов с ДВС.

В отчёте указано, что изменения в правительственной политике по всему миру могут оказать негативное влияние на цены. Изменения могут означать меньшее производство батарей и более высокие цены. Это также может привести к повышению тарифов, что увеличит стоимость.

Правительства Европы недавно сократили субсидии на электромобили и начали смягчать цели по выбросам CO2 и мандаты на автомобили с нулевыми выбросами (ZEV). Автопроизводители здесь выступают за смягчение или даже отмену мандатов. Президент Байден ввёл, а избранный президент Трамп говорил о продлении высоких тарифов на импорт электромобилей, их батарей и компонентов, из которых они состоят. Все эти факторы могут оказать значительное влияние на цены на батареи для электромобилей в ближайшие годы.