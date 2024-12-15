Недавний опрос показал, что более 90% владельцев электромобилей не планируют возвращаться к бензиновым автомобилям. Исследование, проведенное Глобальным альянсом водителей электромобилей (GEVA), охватило 18 стран.

15 декабря в Будапеште были опубликованы результаты опроса, проведенного Глобальным альянсом водителей электромобилей (GEVA). Исследование охватило 23 тысячи респондентов из 18 стран и выявило, что подавляющее большинство владельцев электромобилей намерены продолжать использовать экологически чистые автомобили.

Согласно данным, 92% опрошенных заявили, что не собираются пересаживаться на машины с бензиновыми или дизельными двигателями. Лишь 1% респондентов выразил желание вернуться к традиционным автомобилям, а 4% предпочли бы гибридные модели. Эти цифры подчеркивают растущую популярность электромобилей и их привлекательность для водителей.

Председатель правления GEVA Джоэл Левин отметил, что результаты опроса опровергли слухи о снижении интереса к электромобилям. Эксперты связывают высокий уровень поддержки этого вида транспорта с постепенным снижением затрат на его эксплуатацию и очевидными экологическими преимуществами. Однако они также указали на необходимость улучшения инфраструктуры зарядных станций, так как водители сталкиваются с проблемами, связанными с доступностью и скоростью зарядки. Опрос проводился с конца августа до середины ноября, а его результаты подтвердили, что электромобили продолжают оставаться важным элементом транспортной системы.