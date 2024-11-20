Рейтинг J.D. Power ALG Residual Value Awards называет лучшие электромобили в США

Согласно рейтингу J.D. Power ALG Residual Value Awards, электрический внедорожник Hyundai Kona 2025 года будет сохранять наибольший процент от своей рекомендованной розничной цены за три года. Этот компактный полностью электрический кроссовер сейчас стоит от $32875. Это делает его доступным вариантом среди электромобилей.

В этом ценовом диапазоне медленная амортизация особенно важна. Она влияет на общую стоимость автомобиля и стоимость владения. При этом исторически электромобили теряют свою стоимость быстрее, чем другие транспортные средства. Оценка остаточной стоимости также является важным фактором для брендов при определении стоимости лизинга. В теории более высокая остаточная стоимость должна снижать цены на лизинг.

Электромобильный сегмент наград J.D. Power Residual Value Awards включает и другие категории. Лучшим электрическим автомобилем по сохранению стоимости признан Dodge Charger Daytona — эта модель ещё не вышла на рынок. В категории «Электрический премиальный автомобиль» победила Tesla Model 3, а в категории «Электрический премиальный внедорожник» — GMC Hummer EV SUV. Для сегмента больших лёгких грузовиков на электротяге награду получил GMC Hummer EV SUT.

Среди других моделей Hyundai, отмеченных J.D. Power, — Hyundai Santa Fe 2025 года и Hyundai Ioniq 6 2025 года. Они заняли вторые места в своих категориях: трёхрядные внедорожники среднего размера и массовые электрические автомобили соответственно. Последний также был признан самым дешёвым и безопасным электромобилем в Америке в 2024 году.