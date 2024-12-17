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Модем MediaTek может войти в состав линейки смартфонов Pixel 10
Утечка данных указывает на тестирование ещё не анонсированного 5G-модема MediaTek на прототипах Pixel 10

Компания Google в настоящее время может вести работу над следующими флагманскими моделями смартфонов — серией Pixel 10. Хотя о новых устройствах известно крайне мало, благодаря слухам и утечкам появилась информация о возможной смене модема в Pixel 10.

Android Authority сообщает, что Google тестирует модем MediaTek T900 для прототипов Pixel 10. Издание ссылается на внутренний источник, предоставивший эту информацию. О будущем модеме, который ещё не был анонсирован производителем, известно крайне мало.

Как отмечает издание, у Google есть только три основных производителя модемов: Qualcomm, MediaTek и Samsung, если компания не решит разрабатывать модем самостоятельно. Этого компания пытается добиться с процессором Tensor G5 и будущими.

Считается, что Google рассматривала возможность использования модема Qualcomm Snapdragon X75, который применяется в Apple iPhone 16. Однако, по неуказанным причинам, компания в итоге выбирает модем MediaTek T900.

Ожидается, что T900 будет основан на модеме MediaTek M85 IP. Предыдущая версия, M80, базировалась на спецификации 5G 3GPP Release 16. Это означает, что предполагаемый преемник, скорее всего, будет опираться на спецификации Release 17 5G.

Вся информация о модеме пока остаётся на уровне предположений, и делать выводы о его производительности в серии Pixel 10 пока слишком рано.

Ходят слухи, что Google представит как минимум четыре модели Pixel 10 с разработанным компанией процессором Tensor G5. Вместо Samsung производить его будет TSMC. Предполагаемые модели могут включать Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold.

Ещё раньше состоится релиз смартфона Pixel 9a. Его появления ждут весной.

#google #mediatek #pixel
Источник: androidcentral.com
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