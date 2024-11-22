Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Google могла отменить планшет Pixel Tablet 2 из-за проблем с рентабельностью
Нового планшета Google в 2025 году можно не ждать

Планшет Pixel Tablet был представлен в 2023 году. Казалось, что преемник появится в 2025 году, а устройство третьего поколения находилось на ранних стадиях планирования для выпуска в 2027 году.

На прошлой неделе появились слухи о том, что Pixel Tablet 2 сохранит дизайн оригинала, но с более тонкими рамками. Главной особенностью должна была стать фирменная клавиатура с сенсорной панелью.

Теперь издание Android Headlines сообщает, что Google остановила разработку Pixel Tablet 3 под кодовым именем Kiyomi. Далее издание Android Authority уточнило, что речь идёт о Pixel Tablet 2. Компания отказалась от разработки из-за опасений, что проект окажется убыточным. Pixel Tablet 2 находился на ранних стадиях разработки и прототипирования, и Google работала над его версией с поддержкой 5G.

Эта новость не означает полного отказа от разработки будущих Pixel Tablet, таких как модель с процессором Tensor G6. Слухи говорят о её выпуске в 2027 году. Пока нет информации о том, что команда Pixel полностью отказалась от устройств с большим экраном.

Для владельцев нынешнего Pixel Tablet это изменение не должно повлиять на будущие обновления программного обеспечения. Ничего не указывает на то, что Google утратила интерес к устройствам с большими экранами, особенно учитывая популярность складных устройств. Вероятно, опция оконного режима для разработчиков будет доступна в Android 15 QPR1 в декабре. Продолжающаяся работа Google над переносом функций ChromeOS в Android по-прежнему нуждается в оптимизациях для уровня рабочего стола, как на ПК.

#google #планшеты #pixel
Источник: 9to5google.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
33
Wall Street Journal: Физик, сфальсифицировавший данные для исследования сверхпроводников, уволен
6
Самолет Mk-II совершил первый гражданский сверхзвуковой полет со времен «Конкорда»
1
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
26
Forbes: Январь может оказаться последним месяцем использования ракет ATACMS из-за их дефицита в ВСУ
4
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на торрентах в день релиза
2
Путин выступил с заявлением в связи с ударами западными ракетами по общепризнанной территории РФ
+
Последние скриншоты Samsung One UI 7.0 демонстрируют новые обновлённые элементы
2
Epic представила обновленный игровой движок Unreal Engine 5.5
+
Германия сообщает о сделанном открытии года в области квантовых вычислений
+
GAC представила новую пятиместную полноприводную версию своего популярного SUV Trumpchi GS8
+
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
8
Представлен SonarPen 2 - самый доступный стилус для iPad с чувствительностью к нажатию
+
Путин инициирует активизацию добычи редкоземельных металлов
2
TSMC подтвердила, что массовое производство чипов по 2-нм техпроцессу начнётся в 2025 году
+
Какие секреты скрывает голубая дыра Сомилл-Синк, позволяющая заглянуть в прошлое вымерших видов
+
Глава Intel знал что Core Ultra 200 провалятся и решил не тратить на них ресурсы и время
16
Игровым приставкам предсказали скорый уход с рыка, что придёт на место PlayStation, Xbox и Switch
3
Tom's Hardware протестировали S.T.A.L.K.E.R. 2 на 15 видеокартах — RTX 4090 выдает ниже 60 FPS в 4K
12
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
7

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
99
Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
+
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
47
"Последний день Земли", "Неспокойной ночи", "Одинокие волки": краткий обзор фильмов
+
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
22
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
57
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
4
Китай построил самый большой в мире военный корабль-беспилотник Jari-USV-A
3
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
62
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
68

Сейчас обсуждают

Dimkovski
14:06
Что значит "нормальная" ? Мы говорим о рубль/фпс. Мать для фпс не нужна за 25, а 7500f потянет ЛЮБАЯ мать на АМ5, цены от 8тыс начинаются. Память тоже 32GB стоит 8-9
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
Eppius
14:03
Против ядерного лома нет приема.
Американские военные создадут новую, устойчивую к потенциальным угрозам, систему GPS
Максим Воробьёв
14:03
Где брал?
Портал Gamers Nexus назвал лучшие процессоры 2024 года в различных категориях
Dimkovski
13:59
Встройка на 5600G быстрее
Тестирование видеокарты GT 710 - насколько она актуальна для гейминга в 2025 году. Часть первая
corsi
13:58
А 5060/Ti будут с 16 Гб GDDR6X?
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti может получить 16 ГБ памяти, а RTX 5070 приписывают 6400 CUDA и 12 ГБ
Dimkovski
13:57
Никак не влияет, кто в валюте живёт, а не в деревянном
Как курс доллара влияет на экономику и состояние общества
O Clock
13:56
730 обходит 710, Вы б лучше тогда минимально-допустимую GTX750 Ti тестили, она хоть на что то способна, GTA5 точно тянет при FullHD.
Тестирование видеокарты GT 710 - насколько она актуальна для гейминга в 2025 году. Часть первая
corsi
13:52
За такие "движухи" светит штраф на несколько лярдов, создание искусственного дефицита.
В NVIDIA предупредили о грядущем дефиците игровых видеокарт
Cowboy Huggies
13:51
1.Тянет кучу игр; 2.Не шумит, если только радиатор - для некоторых это главное; 3.Малое энергопотребление, не нужен монструозный БП.
Тестирование видеокарты GT 710 - насколько она актуальна для гейминга в 2025 году. Часть первая
ioann_xxx
13:51
все это имеет только одну цель, искусственно создать панику для повышения цен. рынки завалены, все есть .
В NVIDIA предупредили о грядущем дефиците игровых видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем