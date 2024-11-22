Нового планшета Google в 2025 году можно не ждать

Планшет Pixel Tablet был представлен в 2023 году. Казалось, что преемник появится в 2025 году, а устройство третьего поколения находилось на ранних стадиях планирования для выпуска в 2027 году.

На прошлой неделе появились слухи о том, что Pixel Tablet 2 сохранит дизайн оригинала, но с более тонкими рамками. Главной особенностью должна была стать фирменная клавиатура с сенсорной панелью.

Теперь издание Android Headlines сообщает, что Google остановила разработку Pixel Tablet 3 под кодовым именем Kiyomi. Далее издание Android Authority уточнило, что речь идёт о Pixel Tablet 2. Компания отказалась от разработки из-за опасений, что проект окажется убыточным. Pixel Tablet 2 находился на ранних стадиях разработки и прототипирования, и Google работала над его версией с поддержкой 5G.

Эта новость не означает полного отказа от разработки будущих Pixel Tablet, таких как модель с процессором Tensor G6. Слухи говорят о её выпуске в 2027 году. Пока нет информации о том, что команда Pixel полностью отказалась от устройств с большим экраном.

Для владельцев нынешнего Pixel Tablet это изменение не должно повлиять на будущие обновления программного обеспечения. Ничего не указывает на то, что Google утратила интерес к устройствам с большими экранами, особенно учитывая популярность складных устройств. Вероятно, опция оконного режима для разработчиков будет доступна в Android 15 QPR1 в декабре. Продолжающаяся работа Google над переносом функций ChromeOS в Android по-прежнему нуждается в оптимизациях для уровня рабочего стола, как на ПК.