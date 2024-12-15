Назван полный список характеристик и цены Google Pixel 9a

Через несколько месяцев ожидается поступление в продажу смартфона Google Pixel 9a. Ранее сообщалось, что релиз состоится в середине марта 2025 года. В преддверии этого события издание AndroidHeadlines раскрыло ключевые детали устройства.

Со ссылкой на источник от оператора связи и другой нераскрытый источник сообщается, что Pixel 9a будет работать на процессоре Google Tensor G4. Он дебютировал ранее в этом году в смартфонах серии Pixel 9. Этот мощный чип в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечит многозадачность и эффективную работу приложений. Устройство будет доступно в двух конфигурациях хранилища: 128 ГБ и 256 ГБ. Используется хранилище типа UFS 3.1.

Pixel 9a получит экран OLED 6,28 дюйма с пиковой яркостью 2700 нит и HDR-яркостью 1800 нит. Сохранится фирменный минималистичный дизайн серии Pixel.

Основная камера устройства будет 48 Мп (f/1,7), рядом сверхширокоугольная 13 Мп. Помогать будут инструменты вычислительной фотографии Google, такие как Night Sight и Magic Eraser. Спереди находится камера 13 Мп с сенсором Sony IMX712.



Ёмкость аккумулятора составит 5100 мА·ч, что станет улучшением по сравнению с предшественником. Вместе с эффективным управлением энергопотреблением это должно повысить продолжительность работы. Устройство будет поддерживать проводную зарядку мощностью 23 Вт и беспроводную 7,5 Вт.

Смартфон будет обладать чипом безопасности Titan M2. Он обеспечивает защиту данных и загрузочных процессов. Также аппарат получит рейтинг IP68 по устойчивости к воде и пыли.

Считается, что Pixel 9a будет стоить от $499 за 128 ГБ памяти.