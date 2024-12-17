ChatGPT Search становится конкурентом поиска Google

В октябре компания OpenAI запустила собственную поисковую систему, интегрированную в чат-бот ChatGPT. Сначала эта функция была доступна только подписчикам тарифа ChatGPT Plus. Теперь OpenAI открывает ChatGPT Search всем пользователям, включая бесплатных.

Как объявила OpenAI в понедельник, ChatGPT Search станет доступен любому авторизованному пользователю, начиная с сегодняшнего дня. Всё, что нужно сделать, — это открыть ChatGPT в веб-версии или приложении и нажать на кнопку поиска. Знания ChatGPT в настоящее время ограничены данными, собранными до июня 2024 года, когда в последний раз обновлялась база данных модели GPT-4. Однако ChatGPT Search способен находить новую информацию в интернете в режиме реального времени.

После выполнения поиска или постановки вопроса ChatGPT Search предоставляет детальный ответ, основанный на нескольких источниках, ссылки на которые указаны в ответе. Результаты поиска также могут включать изображения и даже видео. Для пользователей опыт работы остаётся таким же, как при использовании чат-бота OpenAI, за исключением того, что теперь он собирает данные и генерирует ответы в реальном времени.

ChatGPT теперь может искать в интернете намного лучше, чем раньше. Вы можете получить быстрые, своевременные ответы со ссылками на релевантные источники в интернете, для чего раньше пришлось бы использовать поисковую систему. Это сочетает преимущества интерфейса на естественном языке с ценностью актуальных спортивных результатов, новостей, котировок акций и многого другого.

ChatGPT может сам решить, нужно ли искать информацию в интернете, в зависимости от вашего запроса, или вы можете вручную выбрать поиск, нажав на значок веб-поиска.

В начале этого месяца OpenAI добавила поддержку видео в режиме расширенного голосового общения ChatGPT, чтобы пользователи могли естественно общаться с чат-ботом через видеочат — так, чтобы он мог отвечать на вопросы о содержимом видео. Кроме того, с релизом iOS 18.2 на прошлой неделе пользователи iPhone и iPad теперь могут общаться с ChatGPT прямо через Siri.

Приложение ChatGPT доступно бесплатно в App Store и требует устройства под управлением iOS 16.4 или более поздней версии. Убедитесь, что у вас установлена последняя версия, чтобы получить доступ к новым функциям. В веб-версии ChatGPT Search доступен на chatgpt.com/search.