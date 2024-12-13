Обновление iOS 18.2 было выпущено после длительного периода тестирования и теперь доступно для всех совместимых моделей iPhone и iPad.

Apple выпустила обновление iOS 18.2 для iPhone, которое включает в себя несколько новых функций. Ранее компания уже представила первый релиз-кандидат этой версии, однако он был отправлен разработчикам для финального тестирования и исправления ошибок. Сегодня компания, наконец, выпустила iOS 18.2 и iPadOS 18.2 для всех совместимых моделей iPhone и iPad.

Главной новой функцией в iOS 18.2 является интеграция Siri с ChatGPT. Siri теперь может обращаться к ChatGPT для запросов, выходящих за рамки ее базовых знаний, но личные данные пользователей при этом не передаются. Это позволит пользователям получить более точные и полезные ответы от Siri.

Другая новая функция, добавленная в iOS 18.2 - Image Playground. Она позволяет пользователям создавать изображения с помощью команд на естественном языке. Следует отметить, что создаваемые изображения будут иметь иллюстративный характер и могут использоваться в различных сценариях. Кроме того, iOS 18.2 и iPadOS 18.2 добавили функцию Genmoji, которая позволяет пользователям создавать собственные эмодзи.