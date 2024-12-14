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dima0782
OpenAI запускает расширенный голосовой режим с функцией Vision для ChatGPT
Новый расширенный голосовой режим ChatGPT эксклюзивно для подписчиков ChatGPT Plus и ChatGPT Pro

В четверг компания OpenAI запустила в ChatGPT функцию Advanced Voice Mode with Vision, позволяющую чатботу на базе искусственного интеллекта (ИИ) обращаться к камере телефона для получения визуальной информации, предлагая пользователям инновационные способы взаимодействия. Функция будет доступна исключительно для подписчиков ChatGPT Plus, ChatGPT Team и ChatGPT Pro.

Функция использует передовые возможности GPT-4o и предоставляет голосовые ответы в режиме реального времени на основе визуальных изображений, полученных с помощью камеры устройства. Этот новый инструмент был впервые представлен в мае во время мероприятия Spring Updates.

фото: Pixabay

Новая функция ChatGPT была выпущена на шестой день 12-дневного мероприятия OpenAI, в ходе которого было выпущено несколько обновлений, обладающих уникальными возможностями. Новый голосовой режим в ChatGPT позволяет пользователям наблюдать за окружающей обстановкой и спрашивать о том, что видно через камеру.

Кроме того, в режим Vision интегрирована функция памяти, срок хранения которой пока не раскрывается ведущей компанией по производству искусственного интеллекта.

Пользователи могут использовать функцию Vision различными способами. Например, они могут показать через камеру свою книжную полку и попросить порекомендовать книги, что делает ее хорошим помощником, который станет неотъемлемой частью их повседневной жизни.

  • Как только функция будет запущена, пользователи смогут запустить мобильное приложение ChatGPT, нажать на иконку «Расширенный голосовой режим» и выбрать опцию видео в последнем интерфейсе для легкого доступа.
  • В последнем интерфейсе пользователи увидят опцию видео, нужно нажать на нее, чтобы получить легкий доступ.

Стоит отметить, что все подписчики ChatGPT Team получат доступ к расширенной функции уже на следующей неделе в последней версии мобильного приложения ChatGPT.

Пользователи из Европейского Союза, Швейцарии, Норвегии и Лихтенштейна получат доступ к новой функции ChatGPT немного позже, чем большинство пользователей Plus и Pro. Пользователи Enterprise и Edu получат доступ к расширенной функции ChatGPT с функцией Vision в начале 2025 года.

#искусственный интеллект #chatgpt #openai
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