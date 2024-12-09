Код материнской платы этого процессора — «Nyx» и он может быть на уровне Unisoc SC9863A1 SoC.

Недавно в базе данных Geekbench и на сертификационной платформе TDRA появилась информация о новом смартфоне под названием «HMD ARC», что позволяет детально изучить его технические параметры и сертификационные данные.

В тесте Geekbench смартфон HMD ARC с 4 ГБ оперативной памяти показал следующие результаты производительности: 201 балл в одноядерном тесте и 725 баллов в многоядерном тесте. Также данные указывают на то, что устройство оснащено восьмиядерным процессором с тактовой частотой 1,60 ГГц. Код материнской платы этого процессора обозначен как «Nyx», что является отсылкой к традиции HMD использовать имена из мифологии, в данном случае названную в честь богини ночи в греческой мифологии. Процессор, скорее всего, основан на SoC Unisoc SC9863A1 или более новой модели. В информации о сертификации TDRA обнаружены дополнительные детали о смартфоне HMD ARC. Номер модели устройства отмечен как «TA-1697», а регистрационный номер оборудования — «ER39183/24», который действителен до зимы 2027 года. Официально этот смартфон классифицируется как «мобильный телефон», что соответствует простому и прямому названию, а также общественному восприятию.

Помимо данных из Geekbench и TDRA, смартфон HMD ARC также появился в Китайском центре сертификации качества (CQC). Здесь было указано, что устройство поддерживает функцию проводной быстрой зарядки мощностью до 10 Вт, что аналогично ранее выпущенному смартфону HMD Aura в мае этого года.