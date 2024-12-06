Стоимость смартфонов серии Huawei Mate 70 начинается от 750 долларов.

Новая серия смартфонов Huawei Mate 70 уже доступна для покупки в Китае. Эта линейка включает в себя четыре модели, каждая из которых обладает уникальными характеристиками и дизайном. Смартфоны можно приобрести как в интернет-магазинах, так и в обычных розничных точках.

Основная модель, Huawei Mate 70, предлагается в четырех цветах: черном, белом, зеленом и фиолетовом. Цены начинаются от 750 долларов за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Huawei Mate 70 Pro доступен в тех же цветах, что и стандартная модель, но имеет больше вариантов по памяти и стоимости: от 890 до 1100 долларов.

Топовая модель, Huawei Mate 70 Pro+, выделяется новыми цветами: золотисто-серебристый, небесно-голубой, белый как перья и черный как чернильный риф. Цены на эту модель начинаются от 1170 долларов.

Самая эксклюзивная версия — Huawei Mate 70 RS Ultimate Design — представлена в черном, красном и белом цветах. Этот смартфон можно купить по цене от 1650 долларов.

Все модели оснащены передовыми технологиями: 6,9-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором Kirin 9020, высококачественной камерой с 100-кратным зумом, аккумулятором на 5700 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Также устройства соответствуют стандарту водонепроницаемости IP68.