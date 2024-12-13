Платформа, принадлежащая компании Meta*, уже работает над развитием этой возможности.

WhatsApp делает большой шаг к улучшению общения между людьми, говорящими на разных языках. Одной из функций, разрабатываемых приложением, принадлежащим компании Meta*, является возможность автоматического перевода сообщений. Этот инструмент позволит пользователям решать, должно ли приложение автоматически переводить все новые сообщения в их чатах, и тем самым облегчит преодоление языкового барьера.

Хотя эта функция все еще находится в разработке, WhatsApp работает над тем, чтобы довести ее эффективность до совершенства перед официальным запуском. Благодаря последнему обновлению тестовой версии этой разработки для Android - версии 2.24.26.9, доступной в Google Play Store, стало известно, что этот инструмент будет включать в себя не только перевод сообщений в чатах, но и обновлений в группах.

Согласно полученной информации, WhatsApp разработал процесс перевода непосредственно на устройстве пользователя. Это означает, что данные не будут отправляться в сторонние сервисы или на собственные серверы, что гарантирует, что инструмент поддерживает приверженность платформы сквозному шифрованию, обеспечивая конфиденциальность и безопасность.

Кроме того, эти переводы будут работать без активного подключения к Интернету. Пользователи смогут заранее загрузить языковой пакет, и все переводы будут обрабатываться локально на устройстве. Это обеспечивает повышенную конфиденциальность, а также возможность использовать инструмент в любое время, даже без доступа к сети.

Важно отметить, что, хотя эта функция обещает стать прорывом в области многоязычного общения в сообщениях, переводы, созданные с помощью локальных языковых пакетов, следует считать ориентировочными и не совсем точными (по крайней мере, на начальном этапе). Поскольку они выполняются в автономном режиме, с использованием ранее загруженных данных, иногда могут возникать ошибки или неточности. WhatsApp рассматривает это ограничение как необходимый компромисс для сохранения безопасности и конфиденциальности пользователей благодаря сквозному шифрованию.

Несмотря на возможные неточности, инструмент является полезным решением для улучшения коммуникации между людьми, говорящими на разных языках, особенно сейчас, в условиях все большей глобализации, когда необходимость общаться с представителями других культур и языков возникает все чаще.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации