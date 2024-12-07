Китайцы отдают предпочтение американским смартфонам

Согласно недавнему отчёту фирмы Canalys, доминирование Apple на рынке смартфонов Китая стало ещё более внушительным. Apple заняла половину место в первой десятке самых продаваемых в этой стране моделей в третьем квартале.

Лучше всего покупают iPhone 15 Pro Max, за которым следуют iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro и iPhone 15. Это показывает привлекательность бренда Apple и интерес к его премиальным функциям.

Хотя местные производители, такие как Honor, Oppo, Xiaomi, Vivo и Huawei, смогли попасть в топ-10, их доля рынка значительно уступает Apple. Huawei, когда-то продававшая больше всех в мире смартфонов, изо всех сил пытается сохранить свои позиции. В топ-10 у неё сейчас только Huawei Pura 70. Несмотря на это, Huawei сохраняет лидирующие позиции в ценовом сегменте 4000–6000 юаней ($550–$825), оставаясь главным китайским соперником Apple.

Положение компании на премиальном рынке серьёзно пострадало из-за продолжающихся торговых ограничений со стороны США. В результате Huawei была вынуждена полагаться на менее мощные, производимые внутри страны процессоры. Это ограничивает её конкурентоспособность в премиальном сегменте.

Несмотря на проблемы, Huawei продолжает пользоваться спросом в Китае. Многие потребители рассматривают компанию как символ национальной гордости. Покупая устройства Huawei, они считают, что поддерживают развитие отечественных технологий и сокращают зависимость от иностранных поставщиков.

Недавно Huawei представила новую линейку смартфонов Mate 70 со своей операционной системой HarmonyOS Next. Серия Mate 70 стоит от 5499 юаней ($756). Huawei также анонсировала складной смартфон Mate X6 и обещает продвижение в области искусственного интеллекта.

Однако влияние Apple растет, а китайские потребители становятся всё более требовательными. В результате будущее Huawei на рынке смартфонов остаётся неопределённым.