Mercedes-Benz CLA нового поколения могут представить до конца года

Mercedes-Benz намерен в своё время полностью перейти на производство электрических автомобилей. Следующий CLA приблизит этот момент. Будучи доступным как в электрической, так и в гибридной версиях, новый CLA будет построен на модульной архитектуре Mercedes (MMA), впервые внедряя технологию 800 В в серийный Mercedes.

Как и концепт Vision EQXX, новый CLA использует высокоэффективный инвертор с карбидом кремния для своих электродвигателей. Он полностью создан инженерами Mercedes, но у новой архитектуры есть и другие особенности. Среди них новый двигатель и коробка передач для гибридной версии.

Стандартная комплектация включает один постоянный синхронный электродвигатель на задней оси. Этот мотор мощностью 200 кВт (268 л.с.) соединён с двухскоростной трансмиссией, установленной сзади, аналогично Porsche Taycan. В моделях 4MATIC добавляется второй мотор мощностью 80 кВт (107 л.с.) на передней оси. Он может быть мгновенно отключён, чтобы сократить потери эффективности на передней оси на 90%. Однако место для переднего багажника есть.

Передний мотор активируется только при потере сцепления или при необходимости в максимальной мощности. В первой передаче трансмиссия имеет соотношение 11:1, а во второй — 5:1.

Это обеспечивает максимальную скорость 209 км/ч (сопоставимо с текущим CLA), а трансмиссия может регулировать точки переключения передач в зависимости от режима и потребности, чтобы выбирать эффективность или производительность. Mercedes утверждает, что коэффициент эффективности от батареи до колёс составляет 93% на длинных расстояниях маршрутах. Частично это достигается благодаря системе прогнозируемого управления энергией, которая учитывает дорожные условия и трафик, более эффективному тепловому насосу и системе рекуперации торможения.

Mercedes внедрил несколько инноваций, чтобы сделать этот автомобиль, возможно, самым удобным в своём классе электрическим автомобилем, включая более эффективный тепловой насос. Концепт CLA Class способен преодолевать около 750 км по циклу WLTP. Система навигации может планировать самый быстрый и удобный маршрут, а режим вождения ECO Assistant способен управлять потреблением энергии, заранее подготавливаясь к предстоящим кольцевым развязкам, поворотам, перекрёсткам, градиентам и ограничениям скорости.

Система Electric Intelligence из моделей EQS и EQE есть и здесь, помогая направлять водителей к лучшим зарядным станциям на основе маршрута, доступных розеток и функций оплаты. Также система планирует остановки для оптимизации общего времени поездки. Разработчики считают, что иногда два более коротких сеанса зарядки на станциях с высокой мощностью могут быть предпочтительнее одной долгой остановки.

В концепте зарядка за 10 минут позволяет получить до 300 км пробега. Mercedes утверждает, что потребление батареи ёмкостью 85 кВт⋅ч составляет рекордные 8,37 км/кВт⋅ч. Для сравнения, 2025 Lucid Air Pure, текущий эталон производства электромобилей, обеспечивает 8,05 км/кВт⋅ч. Mercedes также заявляет о снижении использования сырья благодаря добавлению оксида кремния в графитовые аноды. Это увеличивает удельную плотность на 20%.

Автопроизводитель обещает комплексные меры для предотвращения теплового разгона, которые уже сказались на двух электромобилях Mercedes в Великобритании и Корее в этом году. Появится и двухсторонняя зарядка.

Новый 1,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель по циклу Миллера (M252) будет установлен поперечно и подключён к 48 В гибридной трансмиссии с батареей ёмкостью 1,3 кВт⋅ч. Он будет включать электродвигатель с мощностью до 29 кВт (27 л.с.), интегрированный с инвертором и соединённый с новой восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, называемой 8F-eDCT. Общая мощность для модели США составит 188 л.с.

Гибрид выпустят вскоре после электромобилей, дата ещё не подтверждена. Mercedes приложил немало усилий для улучшения этой гибридной системы, выбрав четырёхцилиндровый двигатель вместо трёх для лучшей управляемости NVH (шум, вибрация, жесткость). Автопроизводитель утверждает, что гибрид может поддерживать электрическое скольжение на скорости до 100 км/ч, а работа системы старт/стоп практически незаметна.

Презентация ожидается до конца года, возможно, на автосалоне в Лос-Анджелесе, либо в начале 2025 года.