Новый Mercedes CLA успел превзойти рекорды Porsche по пройденной за сутки дистанции

Грядущий электрический Mercedes-Benz CLA относится к начальной ценовой категории. Это не помешало ему превзойти мощный Porsche Taycan в заезде на длинную дистанцию. CLA установил новый рекорд среди электромобилей, проехав за 24 часа больше, чем любой другой серийный электрокар.

Новый электромобиль Benz преодолел более 3701,5 км на гоночной трассе, используя грамотную стратегию зарядки. Это улучшило результат Taycan почти на 322 км.

Установка рекорда по дистанции за сутки требует продуманной стратегии: недостаточно просто ездить по кругу. В электромобилях инженерам нужно находить баланс между скоростью и эффективностью, а также тщательно оптимизировать время и продолжительность зарядки в зависимости от возможностей автомобиля.

Прототип нового CLA из испытательного автопарка Benz преодолел 3715,98 км за 24 часа со средней скоростью 154,46 км/ч. Для этого машину пришлось заряжать 40 раз.

Даже самые быстро заряжающиеся электромобили заряжаются с максимальной скоростью лишь на небольшом промежутке уровня заряда батареи. Обычно зарядка начинается при очень низком уровне заряда, около 5–10 %. Архитектура на 800 В в новом CLA и его платформа MMA позволяют автомобилю потреблять много энергии за 10-минутные периоды зарядки, которые инженеры Mercedes-Benz применяли, доводя заряд до примерно 55 %. Автомобиль находился на зарядке 6 часов и 40 минут из общего 24-часового времени, что составило более четверти всего времени.

Средняя скорость во время движения составляла 215,61 км/ч, что довольно быстро для электромобиля. Эта скорость увеличивает расход энергии из-за сопротивления воздуха, что показывает высокий уровень аэродинамики CLA.

Производитель пока не сообщил, с какой скоростью будет заряжаться CLA и новый EVS. Он только намекнул, что можно получить около 402,34 км хода всего за 15 минут. Это возможно благодаря новой функции кратковременного ускоренного заряда.

CLA из данного испытания был с задним приводом, эффективность которого выше, чем у полноприводных моделей, которые тоже поступят в продажу. У него есть двухступенчатая трансмиссия, которая является частью совершенно новой электрической системы привода. Это помогает поддерживать высокую скорость и вносит вклад в эффективность автомобиля.

Для установки своего рекорда Mercedes-Benz использовала испытательный трек Nardo Ring. Круговая трасса длиной 12,55 км в Италии используется многими автопроизводителями для высокоскоростных заездов. Именно здесь Porsche установила свой 24-часовой рекорд дистанции. Тот факт, что Porsche является владельцем этой трассы, делает успех Benz ещё более неприятным для одного производителя и радостным для другого.

Анонс нового Mercedes-Benz CLA ожидается в начале 2025 года.