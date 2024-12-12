Volkswagen может вернуть обычный Golf в Америку

Автомобиль Volkswagen Golf может снова начать производиться в Мексике. VW впервые сталкивается с угрозами закрытия заводов в Германии, так что производство его хэтчбека может вернуться в Северную Америку впервые с 2021 года. Это призвано сократить расходы и убрать ограничения по производственным мощностям.

Volkswagen десятилетиями выпускал Golf для Европы в немецком городе Вольфсбург. Хотя для других стран он производился на других заводах, европейские Golf всегда собирались в Германии. Статья в немецкой газете Handelsblatt сообщает, что Volkswagen рассматривает возможность переноса производства в Мексику. Этот завод в последний раз выпускал Golf в 2021 году и никогда не производил их для экспорта в Германию.

VW ищет способы сократить расходы, что касается даже самой культовой модели. Автопроизводитель уже планировал передать часть производства в Польшу. Golf остаётся популярным, но среди множества кроссоверов его продажи уже не такие, как раньше. Сочетание снижающихся продаж и высоких затрат на рабочую силу в Германии заставляет действовать. Производство Golf в Мексике будет стоить дороже из-за доставки, но всё равно может сэкономить деньги VW.

Это освободит место в Вольфсбурге, где наряду с производством Tiguan VW сможет выпускать Tayron, замену семиместному длиннобазному Tiguan. Более высокая прибыльность кроссовера делает такой шаг экономически оправданным. Ещё этот шаг потенциально может улучшить отношения VW с профсоюзом IG Metall.

Остаётся вопрос: какой Golf переедет? Ожидается, что бензиновый Golf останется в производстве ещё до десяти лет, задолго после того, как электрическая модель войдёт в производство. ID.Golf, как ожидается, выпустят в 2028 году, и этот электромобиль будет производиться в Вольфсбурге. Как только эта модель выйдет на полную мощность, перенос бензиновой версии в Мексику станет ещё более логичным. Volkswagen уже перемещал производство туда в 2014 году, но прекратил его на заводе в Пуэбле, чтобы выпускать Taos.

Означает ли производство в Мексике, что Golf вернётся в США? В отчёте это не освещалось, но, безусловно, снижение затрат сделало бы импорт более привлекательным. Конечно, это предполагает, что у VW будет достаточно места на заводе в Пуэбле для производства нужного объёма. И что в 2028 году ещё не будет 25% тарифов на автомобили, импортируемые из Мексики в США, как угрожал Дональд Трамп.