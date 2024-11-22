Realme GT Neo 7 в Китае должны выпустить в декабре

Производители смартфонов в Китае готовятся к волне релизов субфлагманских моделей. Сначала Redmi с Redmi K80, анонс запланирован на 27 ноября. Далее Vivo с аппаратами серии S20 (28 ноября) и iQOO с линейкой Neo 10 (29 ноября). Серия Honor 300 ожидается в начале декабря. Также сообщается, что OnePlus готовит в декабре серию Ace 5. Теперь Realme напоминает о работе над очередной моделью серии GT Neo — Realme GT Neo 7.

Вице-президент Realme и глава глобального маркетинга Сюй Ци сообщил на Weibo, что компания начнёт публиковать тизеры нового устройства серии Neo на следующей неделе. Хотя он не назвал устройство напрямую, с большой долей вероятности это GT Neo 7. Инсайдер Digital Chat Station также намекнул на предстоящий смартфон Realme.

Согласно утечке данных, GT Neo 7 получит крупный аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Это не помешает устройству иметь относительно умеренную толщину в 8,5 мм. Устройство должно обеспечить до двух дней работы без подзарядки.

GT Neo 7 ждут в Китае в декабре. В нём может быть экран OLED с разрешением 1,5K. Устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version и обладать зарядкой мощностью 80 Вт.