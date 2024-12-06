Компания Samsung подтвердила, что Galaxy A42 5G больше не будет получать обновления безопасности.

После 4 лет пребывания на рынке одно из самых продаваемых устройств Samsung Galaxy A последних лет осталось без поддержки бренда. Как подтверждает SamMobile, корейский гигант объявил, что Samsung Galaxy A42 5G больше не будет получать новые патчи безопасности для Android.

Напомним, что Samsung Galaxy A42 5G появился на рынке в ноябре 2020 года с One UI 2.5 под управлением Android 10, и корейский производитель обещал, что он будет получать два обновления операционной системы Android и патчи безопасности в течение четырех лет.

При этом первые два года этот телефон получал ежеквартальные обновления безопасности, а последующие два года - два ежегодных.

После обновления до Android 11 с One UI 3.0 в 2021 году и Android 12 с One UI 4.1 в 2022 году, Samsung Galaxy A42 5G отметил свой четырехлетний юбилей в ноябре текущего года, а это значит, что корейский бренд прекратил программную поддержку последнего представителя серии Galaxy A4X.

Кроме того, последнее обновление безопасности, которое получил Samsung Galaxy A42 5G, - это обновление от июля 2024 года, которое устраняет в общей сложности 59 уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, исправляет ряд общих ошибок, обнаруженных в пользовательском интерфейсе предыдущих версий One UI, а также повышает производительность и стабильность работы этого телефона среднего класса.

Если вы все еще используете Samsung Galaxy A42 5G сегодня, мы рекомендуем либо установить кастомный ROM, чтобы продолжать получать обновления безопасности и обезопасить себя от потенциальных угроз, либо заменить его на одну из новых моделей бренда, например Samsung Galaxy A16, дешевый смартфон, которому гарантировано 6 лет обновлений Android и безопасности, или Samsung Galaxy A35 5G, более совершенный смартфон среднего класса, который будет получать 4 года обновлений Android и 5 лет обновлений безопасности.