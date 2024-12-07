Apple намерена заменить Qualcomm в качестве поставщика модемов 5G. Это решение станет частью долгосрочной стратегии компании, которая займет несколько лет.

Apple готовится к значительным изменениям в своей линейке устройств. Компания разрабатывает три варианта собственных 5G-модемов, которые должны появиться в новых моделях iPhone и iPad. Переход от Qualcomm не будет резким, и Apple планирует плавно внедрять новые технологии.

Согласно последним данным, Apple работает над тремя версиями своих 5G-модемов, которые должны дебютировать в следующем году. Первые устройства, которые получат эти модемы, включают iPhone SE 4 и iPhone 17 Air, а также бюджетные модели iPad. Однако новый модем не сможет соперничать с Qualcomm по мощности, поэтому Apple решила начать с менее требовательных моделей.

Первый модем будет ограничен в функциональности и не поддержит технологию mmWave, предназначенную для более дорогих устройств, которые появятся на рынке в 2026 году. Тем не менее, Apple обещает улучшенную интеграцию с собственными чипами, что должно снизить энергопотребление и повысить эффективность связи.

Аналитики предполагают, что новый модем сможет достигать скорости до 4 Гбит/с, что все же ниже, чем у Qualcomm. Также ожидается, что он поддержит двойные SIM-карты и режим ожидания. В 2026 году Apple планирует выпустить более мощные модемы, которые смогут поддерживать mmWave и обеспечивать скорость до 6 Гбит/с.

В конечном итоге, Apple хочет снизить свою зависимость от Qualcomm, что может помочь компании сократить затраты и улучшить контроль над технологическими процессами.