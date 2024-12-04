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iPad Pro через год станет первым устройством на процессоре M5
Планшет Apple нового поколения поступит в производство во второй половине 2025 года

Планшет iPad Pro получил крупное обновление дизайна в начале этого года. Устройство стало тоньше и получило мощный процессор Apple M4. Теперь от Apple ждут нового процессора M5, но становится известно, что компания не будет торопиться. Похоже, она отложит обновление iPad Pro до второй половины следующего года. Аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что массовое производство iPad Pro с чипом M5 начнётся во второй половине 2025 года. Это может означать начало продаж к концу следующего года.

В своём посте от 4 декабря Мин-Чи Куо поделился ожиданиями относительно будущего устройства умного дома от Apple и выхода iPad Pro на M5. Аналитик не раскрыл точных деталей обновления iPad Pro, но подтвердил, что компания продолжит выпускать новые версии iPad Pro ежегодно. Apple представила iPad Pro на M4 в апреле. Таким образом, между этим поколением и следующим может пройти полтора года.

Ранее предполагалось, что компания обновит линейку iPad Pro на весеннем мероприятии в марте или апреле вместе с новыми моделями MacBook Air на M4. Однако, похоже, весной выпустят только MacBook Air и iPad Air. Куо отмечает, что iPad Pro с экраном OLED станет первым устройством на M5, даже раньше, чем модели MacBook Pro.

Если верить срокам, указанным Куо, Apple может представить модели iPad Pro с чипом M5 вместе с MacBook Pro на нём же. Однако весьма вероятно, что компания разведёт по времени запуск M5 и более мощных версий чипа. Это означает, что Apple может анонсировать MacBook Pro с чипом M5 позднее.

Переходить с версии планшета iPad Pro OLED на M4 на версию с M5 вряд ли будет смысл. Несмотря на улучшение производительности, устройство, скорее всего, будет выглядеть так же, как и текущая версия. iPad Pro только недавно получил редизайн, и какое-то время внешний вид меняться не будет.

#apple #процессоры #ipad #планшеты
Источник: wccftech.com
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