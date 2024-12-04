Складной iPhone может дать рост продаж на 30% в 2026 году

Компании Samsung и Google в этом году уже представили новые продукты на рынке складных устройств. Это всё равно не позволило им вывести его на новые высоты. Хотя Apple ещё не выпустила свой первый складной iPhone, это устройство может оказать значительное влияние на весь рынок. Известный аналитик в области дисплеев утверждает, что выход Apple на рынок складных устройств увеличит его объём на 30% в первый год.

Ожидается, что Apple выпустит свой первый складной iPhone во второй половине 2026 года, сообщает аналитик Росс Янг. Он также утверждает, что «доминирующее положение компании на рынке флагманских смартфонов» может позволить всему рынку значительно вырасти в 2026 году, сделав этот год рекордным для складных устройств. Вся индустрия, включая конкурентов Apple, похоже, ждёт, когда компания представит свой первый складной iPhone.

В настоящее время производители смартфонов на Android, такие как Samsung, Google, OnePlus и Huawei, уже представили свои версии складных устройств. Но, судя по информации от Росса Янга, рынок перестал расти, несмотря на ежегодные выпуски. Хотя эти устройства довольно функциональны, они не достигли массовой популярности из-за более высокой цены по сравнению с обычными смартфонами.

Apple готовится представить различные инновации в своём складном iPhone. Пока остаётся загадкой, какой дизайн и технологии она готовит. Как уже упоминалось, Apple выпустит первый складной iPhone в 2026 году. Это приведёт к росту рынка на 30% в первый год. Янг также утверждает, что темпы роста составят 20% в последующие годы, что даст значительный импульс всему сегменту.

Слухи о складном iPhone ходят уже некоторое время. Различные аналитики и отчёты предполагают, что 2026 год может стать годом его выхода. Apple может ждать, пока технологии дозреют, особенно механизм петли, который играет важную, а то и критическую роль в успехе продукта. Apple уделяет большое внимание механизму петли на своих MacBook и, вероятно, будет делать то же самое со складным iPhone.

На основе имеющейся информации складной iPhone может иметь размер от 7,9 до 8,3 дюйма. Компания может представить две версии складного iPhone, аналогично линейке Samsung Galaxy Z.