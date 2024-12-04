Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Складной iPhone может оживить находящийся в стагнации рынок
Складной iPhone может дать рост продаж на 30% в 2026 году

Компании Samsung и Google в этом году уже представили новые продукты на рынке складных устройств. Это всё равно не позволило им вывести его на новые высоты. Хотя Apple ещё не выпустила свой первый складной iPhone, это устройство может оказать значительное влияние на весь рынок. Известный аналитик в области дисплеев утверждает, что выход Apple на рынок складных устройств увеличит его объём на 30% в первый год.

Ожидается, что Apple выпустит свой первый складной iPhone во второй половине 2026 года, сообщает аналитик Росс Янг. Он также утверждает, что «доминирующее положение компании на рынке флагманских смартфонов» может позволить всему рынку значительно вырасти в 2026 году, сделав этот год рекордным для складных устройств. Вся индустрия, включая конкурентов Apple, похоже, ждёт, когда компания представит свой первый складной iPhone.

В настоящее время производители смартфонов на Android, такие как Samsung, Google, OnePlus и Huawei, уже представили свои версии складных устройств. Но, судя по информации от Росса Янга, рынок перестал расти, несмотря на ежегодные выпуски. Хотя эти устройства довольно функциональны, они не достигли массовой популярности из-за более высокой цены по сравнению с обычными смартфонами.

Apple готовится представить различные инновации в своём складном iPhone. Пока остаётся загадкой, какой дизайн и технологии она готовит. Как уже упоминалось, Apple выпустит первый складной iPhone в 2026 году. Это приведёт к росту рынка на 30% в первый год. Янг также утверждает, что темпы роста составят 20% в последующие годы, что даст значительный импульс всему сегменту.

Слухи о складном iPhone ходят уже некоторое время. Различные аналитики и отчёты предполагают, что 2026 год может стать годом его выхода. Apple может ждать, пока технологии дозреют, особенно механизм петли, который играет важную, а то и критическую роль в успехе продукта. Apple уделяет большое внимание механизму петли на своих MacBook и, вероятно, будет делать то же самое со складным iPhone.

На основе имеющейся информации складной iPhone может иметь размер от 7,9 до 8,3 дюйма. Компания может представить две версии складного iPhone, аналогично линейке Samsung Galaxy Z.

#iphone
Источник: wccftech.com
2
Показать комментарии (2)
WhatsApp скоро прекратит поддержку некоторых старых моделей iPhone
Apple может возродить рынок смартфонов складной моделью iPhone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
23
Новый этап в дальнобойности: российские танкисты установили рекорд, поразив цель на расстоянии 10 км
5
Сколько стоит самый редкий драгоценный камень, и есть ли шансы найти под ногами настоящий клад
+
Кадры Bloodborne в ролике PlayStation возродили надежды фанатов на ремастер или ПК-версию
+
Apple запускает продажи Vision Pro на Тайване
1
"Горыныч" поднимается в небо: огнеметный дрон нового поколения уже на линии сборки
1
Зенитный ракетный комплекс "Викинг" выставляет новые стандарты в системах ПВО
+
Мод Optimization Essentials для S.T.A.L.K.E.R. 2 повышает производительность на 25%
7
На дорогах заметили новый БТР на шасси БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем
+
Военнослужащие ВСУ рассказали телеканалу BBC, какой приказ им поставили в Курской области
+
У NVIDIA снова проблемы с архитектурой Blackwell, а AMD готовит сюрприз в виде Radeon RX 8800 XT
8
ВС РФ заняли большинство доминирующих позиций в Курахово – сдача города дело времени
+
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новый Комар в ДНР
+
Представлены самые мощные смартфоны средне-премиального класса на 2024 год по версии AnTuTu
1
iPhone становится дешевле флагманов Samsung
10
В России запущено новое производство грузовых автомобилей
+
Ремейк «Готики» получит официальную русскую озвучку
4
Компании западного ВПК заработали $630 млрд на украинском конфликте
+
США планируют до середины января поставить Украине сотни тысяч боеприпасов и тысячи ракет
+
Doom Ethernal смогла всего на 1% загрузить пару 192-ядерных 384-поточных EPYC 9965 на базе Zen5c
1

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
9
Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
5
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
13
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
38
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
3
Игровая затычка Radeon R7 240 - не перевелись еще оверклокеры в Беларуси
6
Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения
1
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
43
8 самых выгодных смартфонов декабря до 50 тысяч рублей со скидками на Мегамаркет
6
Собираем антикризисную игровую сборку за 80 000 рублей для запуска требовательных игр в 1080p@60 fps
12

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
17:50
Ну только если так. Тогда и текст надо начинать со слов "Божиею милостию, мы, Николай Вторый..." и т. д. по тексту.
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
OgoGoLog
17:49
Схренали он говорит от имени редакции? Кто ему такие полномочия дал в "личных блогах" от имени редакции писать?
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Alex Z
17:46
Как качал так и буду качать. хорошая попытка е6аный бублик, но нет.
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Чато --- Бот
17:45
Планида у него такая.
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Deezerro
17:44
Я не понимаю, может я живу на другой планете. Но единственное, что меня останавливает от установки 11ой, это покупка нового ПК. И я почти уверен, сток многих такая же дилемма. Я никак не отношусь к то...
Microsoft отказывается от ответственности, если пользователь установил Windows 11 на старый ЦП
Альберт Тетенькин
17:42
Первые два места по биомассе на земле сейчас у человека и скота. Хищников в природе сильно меньше, там проблем с увеличением естественных пастбищ нет как и нет проблем с метаном и пр.
Учёные выяснили, что крабы чувствуют боль, предлагая пересмотреть способ варки и жарки морепродуктов
valera60
17:39
/ что если арктический ледяной покров исчезнет, то этого точно «не простят» экосистема и климат Земли./ Природа сама знает "что и как" ей лучше сделать. / Как пояснили научные специалисты/ Меньше бы ...
Арктические льды могут полностью растаять за ближайшие три года
Станислав Белоусов
17:38
Российская промышленность продолжает прилагать усилия для «насыщения фронта беспилотниками». Правда российские беспилотники зачастую убивают российских операторов, но эти мелкие недоработки, вероятно,...
В России создали штурмовой FPV-дрон "Аква-4" для зачистки зданий и проведения разведмиссий
Лев корл
17:34
Ничего себе он изменился... Когда - то был вот таким... Катались будучи работающими на автопортале на нем и на его собратьях Пежо 4007 и Ситрамон С Кроссер Почти точные копии по кузову! Интересно сей...
Mitsubishi Outlander теперь можно купить по цене Lada Aura в базовой комплектации Premier
Станислав Белоусов
17:34
Курс доллара когда вернется к двузначным цифрам?
Набиуллина: снижение инфляции займет весь 2025 год и часть 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем