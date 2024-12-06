В выходные спрос на Path of Exile 2 должен быть огромен

Пятничный релиз игры Path of Exile 2 в раннем доступе обещает стать настоящим успехом, учитывая огромное количество желающих. Об этом сообщил разработчик Grinding Gear Games.

Несколько часов назад в Twitter разработчики Path of Exile 2 подтвердили, что они достигли 1 миллиона заказов раннего доступа, поблагодарив игроков за неожиданную поддержку. Вот только с таким количеством игроков могут возникнуть непредвиденные проблемы в период запуска. По мнению разработчиков, в выходные стоит ожидать очереди.

Успех Path of Exile 2 в раннем доступе полностью заслужен. Первая версия второй игры в серии выйдет с многочисленным контентом, включая шесть играбельных классов, каждый с двумя подклассами, три акта истории и новые механики. Всё показанное до сих пор только укрепило положительное мнение об игре.

Path of Exile 2 в раннем доступе выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Хотя полная версия игры будет бесплатной, как и её предшественник, версия раннего доступа доступна только после покупки одного из пакетов поддержки.