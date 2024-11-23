Версия для раннего доступа будет включать первые три из шести сюжетных кампаний, позволяющих игрокам достичь 25 уровня, включая жестокий режим.

Path of Exile 2 от Grinding Gear Games будет выпущена в раннем доступе через две недели. Даже в этой ранней версии будет доступно огромное количество контента и несколько эндшпильных заданий. Версия для раннего доступа включит первые три из шести сюжетных кампаний игры, позволяющих игрокам дойти до 25-го уровня и попробовать жесткий режим, который будет удален после выхода полной версии игры. Наличие эндшпильного контента с самого начала разработки Path of Exile 2 — это один из приоритетов студии, так как они понимают, что одной из проблем экшен-РПГ на старте является недостаток контента.