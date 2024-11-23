Для игры на минимальных настройках можно будет обойтись AMD Ryzen 5 2500X и Radeon RX 470

После долгого ожидания и задержек, Path of Exile 2 от Grinding Gear Games наконец-то выйдет в раннем доступе через две недели. Тем не менее, это будет не просто ранний доступ, так как игра предложит обширный контент и даже некоторые эндгейм-активности, которые помогут сделать ожидание полной версии более легким.

На презентации, проведенной накануне, разработчики Grinding Gear Games выразили уверенность, что Path of Exile 2 превзойдет все ожидания, предоставив игрокам невероятное количество контента с момента выхода 6 декабря. В раннем доступе будут первые три акта из шести актов сюжетной кампании, позволяющие достигнуть 25 уровня. Кроме того, игроки смогут опробовать режим Cruel Mode, который будет удален после выхода версии 1.0, вместе с остальными тремя актами. Этот режим позволит пройти первые три акта на повышенной сложности, увеличивая уровень до 65, что поможет подготовиться к финальному контенту игры.

Вместе с этим, на платформе Steam были опубликованы системные требования предстоящего проекта. Сообщается, что для игры на минимальных настройках графики потребуется процессор уровня Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 2500X. В качестве графического ускорителя необходимо иметь NVIDIA GeForce GTX 960, либо AMD Radeon RX 470. Оперативной памяти нужно 8ГБ, а свободного хранилища — 100 ГБ.

Для игры на высоких настройках графики разработчики рекомендуют Intel Core i5-10500 или AMD Ryzen 5 3700X и видеокарты по типу NVIDIA GeForce RTX 2060, Intel Arc A770 или AMD Radeon RX 5600XT. Также на борту должно быть уже 16 ГБ оперативной памяти.

В Path of Exile 2 с самого начала будет доступно множество классов персонажей: игрокам предложат шесть разнообразных вариантов — Воин, Рейнджер, Монах, Наемник, Ведьма и Колдунья. Каждый из этих классов предлагает уникальный подход к игре — от боя на ближней дистанции до дальнего и магического. Это богатство боевых стилей будет еще увеличено за счет введения дополнительных шести классов, что в итоге позволит игрокам выбирать из двенадцати различных персонажей.