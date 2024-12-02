Дорогостоящие чипы Qualcomm меняют расстановку сил между Apple и Samsung

Аналитики PhoneArena выявили любопытное «преимущество» iPhone перед смартфонами Samsung. В ближайшие годы флагманские модели Android могут стать дороже iPhone, и причина кроется в росте цен на процессоры.

Qualcomm продолжает увеличивать стоимость своих топовых чипов, таких как Snapdragon 8 Elite Gen 2. Производственные затраты перекладываются на конечного покупателя, что уже заметно в ценах на Samsung Galaxy S24 Ultra — его стартовая цена составит $1299, что на $100 дороже предполагаемого ценника iPhone 16 Pro Max ($1199).

Apple, в отличие от Samsung, разрабатывает собственные процессоры, что позволяет компании удерживать цены на более стабильном уровне. В то же время Samsung отказалась от использования Exynos в своих флагманах, полностью перейдя на Qualcomm, что дополнительно увеличивает себестоимость.

В России ситуация обратная: из-за колебаний курса валют и санкционных ограничений iPhone остаётся дороже аналогов Samsung, но на мировом рынке наблюдается противоположная тенденция.

По прогнозам, Galaxy S25 Ultra может стать ещё дороже из-за удорожания компонентов. Уже сейчас стоимость производства чипа Qualcomm превышает $190, а новые поколения, как ожидается, будут ещё дороже на 20-30%, хотя прирост производительности составит всего 20%.

Вопрос, смогут ли конкуренты сократить разрыв в производственных затратах, остаётся открытым. Но ясно одно: ценовая конкуренция между Apple и Samsung только усиливается.