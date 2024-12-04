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СтарыйДед
Apple планирует инвестировать 1 миллиард долларов для отмены запрета на продажи iPhone в Индонезии
Правительство Индонезии ввело запрет на продажу iPhone 16 в октябре этого года.

В последнее время Apple оказалась в центре внимания из-за запрета на продажу своих новейших смартфонов iPhone 16 в Индонезии. Этот запрет был введён в октябре текущего года после того, как компания не выполнила требования индонезийского правительства относительно инвестиций в местную экономику.

Главной причиной запрета стала невыполненная обязанность Apple по инвестированию в местное производство и использованию местных компонентов в своих устройствах. Индонезийское правительство стремится поддержать внутреннюю промышленность и сократить зависимость от импорта, поэтому оно требует от транснациональных компаний внести значительный вклад в местную экономику. Первоначально Apple предложила инвестировать 10 миллионов долларов в экономику Индонезии для развития производителей компонентов и аксессуаров для iPhone. Однако это предложение было сочтено недостаточным для удовлетворения требований правительства. Позже компания увеличила сумму предложения до 100 миллионов долларов и включила в свои планы строительство научно-исследовательских центров и академии разработчиков, но и это предложение пока не получило одобрения. 

На текущий момент Apple сделала значительный шаг вперёд, предложив инвестировать в индонезийскую экономику 1 миллиард долларов. Это предложение в 100 раз превышает первоначальную сумму и представляет собой первую фазу возможного участия Apple на индонезийском рынке. Министр инвестиций Индонезии Росан Руслани сообщил, что правительство ожидает письменного обязательства от Apple в течение недели и подчеркнул, что компании, получающие выгоду от продаж на индонезийском рынке, должны инвестировать в местную экономику и создавать рабочие места. Правительство Индонезии надеется, что такие значительные инвестиции позволят Apple установить партнерские отношения с местными производителями и использовать местные компоненты, что будет способствовать развитию обрабатывающей промышленности страны. Хотя эти инвестиции будут выгодны индонезийской экономике, они также потребуют от Apple серьёзных корректировок в цепочке поставок и модели производства, а также могут привести к дополнительному ценовому давлению.

Apple уже имеет опыт работы в Индонезии, поскольку с 2018 года компания создала в стране академию разработчиков. Однако, несмотря на это, Apple ещё не открыла в Индонезии производственное предприятие или локализованное производство. Новое предложение означает значительный шаг в подходе Apple к работе на индонезийском рынке и может помочь компании лучше интегрироваться в местную экономику. 

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