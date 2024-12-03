В самой компании считают обвинения необоснованными

Как сообщает The Verge, сотрудник корпорации Apple по имени Амар Бхакта подал иск в суд на своего работодателя. По словам истца, компания из Купертино следит за сотрудниками не только на работе, но и вне ее, фактически принуждая их отказаться от права на частную жизнь. Использование не только корпоративных, но и личных iPhone всячески поощряется, при этом согласно политике Apple, хранимые на них данные, включая текстовые документы и медиафайлы, «подвержены поиску».

Амар Бхакта сравнивает экосистему Apple с «тюремным двором», где все сотрудники компании находятся «под всевидящим оком», причем не только в рабочее время и в офисе, а постоянно. В самой корпорации посчитали обвинения необоснованными, тем не менее, истец уверен, что «яблочные» нарушают законы штата Калифорния и намерен получить от работодателя финансовую компенсацию. Примечательно, что в 2021 году в СМИ уже появлялась информация о том, что Apple следит за своими сотрудниками, требуя привязывать к рабочим устройствам в том числе и личные аккаунты. Впрочем, тут компания из Купертино не одинока – в адрес других техногигантов вроде Google и Amazon также неоднократно звучали обвинения в нарушении приватности сотрудников и пользователей.