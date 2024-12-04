Обладатели устройств Xiaomi могут рассчитывать на более оперативные обновления

Ситуация с программными обновлениями на платформе Android со временем значительно улучшились. К сожалению, регулярность их выпуска остаётся разной у разных производителей. Быть может, компания Xiaomi скоро перейдёт на ежемесячный график выпуска обновлений Android.

Если владельцы устройств Google Pixel и Samsung Galaxy привыкли получать ежемесячные обновления безопасности на своих устройствах, то Xiaomi не предлагала того же своим пользователям. Вместо этого обновления Xiaomi выходят каждые 90 дней, даже для флагманских моделей. В сочетании с четырьмя годами обновлений версий Android это оставляет Xiaomi значительно позади других игроков на рынке Android.

В 2025 году это может измениться. Вице-президент Xiaomi сообщил в Twitter, что компания «будет способна» предоставлять ежемесячные обновления «с 2025 года». Твёрдого обещания дано не было, но это первый реальный намёк на то, что Xiaomi готова предоставить более частые обновления своим пользователям. В последующем твите Эдвин говорит, что не хочет «перебарщивать с обещаниями», но похоже, что за кулисами уже ведутся работы, так как добавлено, что «команда поделится информацией, когда будет готова».