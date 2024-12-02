Известный инсайдер раскрыл некоторые детали о грядущем флагманском смартфоне Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi уже выпустила три смартфона на базе Snapdragon 8 Elite, но на пути к выходу уже находится ещё одна модель в новой линейке на базе флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite от Qualconn. Этим смартфоном является Xiaomi 15 Ultra, и недавние утечки уже дали представление о том, чего ожидать от грядущего флагмана китайской компании, основной упор в котором будет сделан на камерах.

В новом сообщении от известного инсайдера Digital Chat Station с Weibo, теперь появилась более подробная информация о предстоящем флагмане. По словам источника информации, экран на инженерном образце Xiaomi 15 Ultra не претерпел особых изменений. Сообщается, что это 2K-дисплей с четырьмя изогнутыми сторонами и примерно таким же размером, как у предшественника.

Однако Digital Chat Station сообщает, что сам состав камер на задней панели претерпел изменения. Источник с Weibo сообщает, что компания Xiaomi оснастила модель 15 Ultra перископическим телеобъективом с большой апертурой и разрешением 200 МП, который работает в паре со вторым телеобъективом с разрешением 50 МП.

Напомню, что сегодняшний флагман Xiaomi 14 Ultra также оснащен двумя телеобъективами на задней панели, но они оба имеют датчики разрешением по 50 МП. Digital Chat Station добавляет, что грядущий флагман будет оснащен однодюймовой основной камерой с большой апертурой, но не называет конкретную модель датчика. Недавняя утечка предположила, что этим датчиком может быть Sony LYT-900, такой же, как у предшественника. В этом сообщении также намекается, что сверхширокоугольным датчиком Xiaomi 15 Ultra будет Samsung ISOCELL JN5, который представляет собой основы камеры на 50 МП.

Кроме того, Digital Chat Station добавил, что емкость аккумулятора останется практически такой же, но смартфон получит степень защиты по стандартам IP68 и IP69.

Что касается даты запуска Xiaomi 15 Ultra, то компания, как ожидается, объявит о нем начале января 2025 года, но это будет касаться китайского рынка. Глобальный дебют устройства может состояться позже, на мероприятии MWC 2025.