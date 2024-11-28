Nubia Flip II готовят к скорому релизу

Сообщается, что компания ZTE работает над преемником своего первого складного телефона Nubia Flip 5G, представленным ранее в этом году. Новое устройство может называться Nubia Flip II. Оно появилось в базе данных IMEI в августе, а недавно было замечено в сертификации Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Это раскрыло больше деталей о характеристиках и дизайне устройства. Flip II будет оснащён батареей ёмкостью 4225 мАч. Это немного меньше, чем 4310 мАч у её предшественника. Аппарат будет работать всего лишь на Android 14. Что касается вариантов подключения, будут поддерживаться 5G NR NSA/NR, TD-LTE, LTE FDD, а также режим двух SIM-карт, Bluetooth и GPS, AGPS и навигация GLONASS.

Одним из заметных изменений в Nubia Flip II станет увеличенный вспомогательный экран. Он изменил форму с круглой в первой модели на прямоугольную, теперь расположенную вертикально. Это изменение обеспечит более удобный интерфейс для быстрого взаимодействия и уведомлений. Вспомогательный экран представляет собой панель AMOLED размером 3 дюйма с разрешением 422 x 682 пикселя.

Внутри Nubia Flip II установлен основной экран AMOLED размером 6,85 дюйма с высоким разрешением 1188 x 2970 пикселей. Дизайн камер также был переработан. В отличие от первого поколения, где камеры располагались в круглой рамке вокруг вспомогательного экрана, новый Nubia Flip II получит две камеры и светодиодную вспышку, расположенные вертикально рядом с экраном на крышке.

Рамка телефона получила более скруглённый дизайн. Кнопки регулировки громкости находятся на правой стороне, а кнопка питания совмещена со сканером отпечатков пальцев для дополнительной безопасности.

Официальная дата запуска ещё не подтверждена. Nubia Flip был представлен в феврале.