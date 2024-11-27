Всего несколько дней назад Nubia выпустила свой последний флагман смартфон Z70 Ultra на китайском рынке. Теперь эта модель вышла на международный рынок.
Новейший Nubia Z70 Ultra получил большой 6,85-дюймовый OLED-дисплей BOE Q9+ разрешением 1,5K с частотой обновления 144 Гц, соотношением экрана к корпусу 95,3% и частотой дискретизации касания до 960 Гц. Он поддерживает 10-битную глубину цвета и полностью охватывает цветовую гамму DCI-P3. Пиковая яркость дисплея может достигать 2000 кд/м2, а также включает DC-затемнение и ШИМ-затемнение частотой 2592 Гц для повышения комфорта глаз.
За работу смартфона отвечает новейший чипсет Snapdragon 8 Elite в паре с графическим процессором Adreno 830. Такое сочетание обеспечивает высокую производительность в играх, многозадачности и ресурсоемких приложениях. Кроме того, телефон оснащен оперативной памятью LPDDR5X объемом до 24 ГБ и предлагает встроенный накопитель UFS 4.0 объемом до 1 ТБ.
Устройство работает на ОС Android 15 собственной оболочкой Nebula AIOS, которая обещает плавный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, обогащая пользовательский опыт с помощью расширенных функций искусственного интеллекта.
Также бренд Nubia не стал размениваться фотографическими возможностями. Nubia Z70 Ultra может похвастаться отличными камерами, включающими основной датчик разрешением 50 МП с переменной диафрагмой в диапазоне от f/1.59 до f/4.0 и оптической стабилизацией. Также смартфон имеет 50 МП сверхширокоугольный объектив с полем зрения 120 градусов и функцией макросъемки, 64 МП перископический телеобъектив с OIS. На передней панели смартфона расположена фронтальная камера на 16 Мп для селфи и видеовызовов.
Nubia Z70 Ultra оснащен большой аккумуляторной батареей емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Устройство имеет рейтинги защиты от пыли и воды IP68 и IP69, что гарантирует безопасность использования в различных неблагоприятных условиях.
Смартфон поддерживает новейшие интерфейсы беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Также телефон оснащен двумя динамиками с DTS:X ULTRA и тремя микрофонами для улучшенного звучания и двумя линейными вибромоторами по оси X для точной обратной связи.
Новинка доступна в нескольких конфигурациях. Вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ стоит 729 долларов в США, 649 фунтов в Великобритании и 749 евро в ЕС. Вариант с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ стоит 829 долларов, 749 фунтов в Великобритании и 849 евро в ЕС.
Смартфон в конфигурации 16 ГБ/512 ГБ в эксклюзивной расцветке Blue Edition (Starry Night) стоит немного дороже — 849 долларов, 769 фунтов в Великобритании и 869 евро в еврозоне. Топовый вариант с 24 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ доступен уже за 949 долларов, 899 фунтов в Великобритании и 969 евро в Европе.
Предварительные заказы на Nubia Z70 Ultra в настоящее время открыты на официальном сайте Nubia. Начало глобальной продажи запланировано на 5 декабря 2024 года.