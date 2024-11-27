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Nubia Z70 Ultra со Snapdragon 8 Elite вышел на мировой рынок по цене от 730 долларов
Смартфон имеет флагманские характеристики и довольно интересный дизайн задней панели

  Всего несколько дней назад Nubia выпустила свой последний флагман смартфон Z70 Ultra на китайском рынке. Теперь эта модель вышла на международный рынок.

 Новейший Nubia Z70 Ultra получил большой 6,85-дюймовый OLED-дисплей BOE Q9+ разрешением 1,5K с частотой обновления 144 Гц, соотношением экрана к корпусу 95,3% и частотой дискретизации касания до 960 Гц. Он поддерживает 10-битную глубину цвета и полностью охватывает цветовую гамму DCI-P3. Пиковая яркость дисплея может достигать 2000 кд/м2, а также включает DC-затемнение и ШИМ-затемнение частотой 2592 Гц для повышения комфорта глаз.

 За работу смартфона отвечает новейший чипсет Snapdragon 8 Elite в паре с графическим процессором Adreno 830. Такое сочетание обеспечивает высокую производительность в играх, многозадачности и ресурсоемких приложениях. Кроме того, телефон оснащен оперативной памятью LPDDR5X объемом до 24 ГБ и предлагает встроенный накопитель UFS 4.0 объемом до 1 ТБ.

 Устройство работает на ОС Android 15 собственной оболочкой Nebula AIOS, которая обещает плавный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, обогащая пользовательский опыт с помощью расширенных функций искусственного интеллекта.

 Также бренд Nubia не стал размениваться фотографическими возможностями. Nubia Z70 Ultra может похвастаться отличными камерами, включающими основной датчик разрешением 50 МП с переменной диафрагмой в диапазоне от f/1.59 до f/4.0 и оптической стабилизацией. Также смартфон имеет 50 МП сверхширокоугольный объектив с полем зрения 120 градусов и функцией макросъемки, 64 МП перископический телеобъектив с OIS. На передней панели смартфона расположена фронтальная камера на 16 Мп для селфи и видеовызовов.

 Nubia Z70 Ultra оснащен большой аккумуляторной батареей емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Устройство имеет рейтинги защиты от пыли и воды IP68 и IP69, что гарантирует безопасность использования в различных неблагоприятных условиях.

 Смартфон поддерживает новейшие интерфейсы беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Также телефон оснащен двумя динамиками с DTS:X ULTRA и тремя микрофонами для улучшенного звучания и двумя линейными вибромоторами по оси X для точной обратной связи.

 Новинка доступна в нескольких конфигурациях. Вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ стоит 729 долларов в США, 649 фунтов в Великобритании и 749 евро в ЕС. Вариант с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ стоит 829 долларов, 749 фунтов в Великобритании и 849 евро в ЕС.

 Смартфон в конфигурации 16 ГБ/512 ГБ в эксклюзивной расцветке Blue Edition (Starry Night) стоит немного дороже — 849 долларов, 769 фунтов в Великобритании и 869 евро в еврозоне. Топовый вариант с 24 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ доступен уже за 949 долларов, 899 фунтов в Великобритании и 969 евро в Европе.

 Предварительные заказы на Nubia Z70 Ultra в настоящее время открыты на официальном сайте Nubia. Начало глобальной продажи запланировано на 5 декабря 2024 года.

#смартфоны #nubia #snapdragon 8 elite #смартфоны nubia #nubia z70 ultra
Источник: gizmochina.com
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