Компания ZTE представила новый смартфон Nubia V70 Design, который выделяется своим стильным дизайном и хорошими техническими характеристиками.

Компания ZTE представила новый смартфон, который, без сомнения, привлечет внимание любителей недорогих устройств с привлекательным дизайном и хорошими характеристиками. Nubia V70 Design (в некоторых странах он будет продаваться как ZTE Blade V70 Design).

Одной из главных особенностей новинки является её внешний вид. Задняя панель смартфона выполнена из искусственной кожи. В продаже будут доступны несколько цветов: зелёный и оранжевый для кожаной версии, а также чёрный и золотисто-розовый — для моделей с стеклянной задней панелью. Такой подход в оформлении корпуса делает Nubia V70 Design необычным выбором на фоне других бюджетных смартфонов, которые часто используют пластиковые или металлосодержащие материалы.

Что касается экрана, ZTE Nubia V70 Design оснащён дисплеем диагональю 6,7 дюйма с разрешением HD+ и IPS-технологией. Частота обновления экрана составляет 120 Гц.

Nubia V70 Design работает на базе чипа Unisoc T606. Смартфон оснащён 4 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Для бюджетного устройства такой объём памяти является редкостью, особенно если учесть, что многие конкуренты предлагают значительно меньший её объём.

Для поклонников мобильной фотографии ZTE Nubia V70 Design предлагает тройную камеру с основной сенсором на 50 Мп. Камера также поддерживает различные режимы съёмки, такие как портретный режим, ночная съёмка и панорама.

Смартфон оснащён батареей объёмом 5000 мАч. Зарядка устройства осуществляется через порт USB-C и поддерживает мощность до 22,5 Вт.

ZTE Nubia V70 Design работает под управлением операционной системы Android 14. Для дополнительного удобства в интерфейсе используется оболочка MyOS 14.

Интересной особенностью является аналог функции Dynamic Island от Apple — Live Island 2.0. Эта полоска отображает основную информацию в верхней части экрана и упрощает взаимодействие с уведомлениями и режимами работы смартфона.

На данный момент ZTE Nubia V70 Design уже доступен для предварительных заказов на Филиппинах, а его официальный релиз состоится 28 ноября. Стоимость смартфона на местном рынке составляет около 100 долларов США.