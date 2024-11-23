Nubia представила свой новый смартфон Z70 Ultra, который стал первым устройством на базе Snapdragon 8 Elite. Президент компании Ни Фей утверждает, что этот телефон действительно флагман, в отличие от многих конкурентов.

Nubia Z70 Ultra только что официально дебютировал на рынке, и его выход стал настоящим событием для любителей технологий. Этот смартфон, работающий на процессоре Snapdragon 8 Elite, привлек внимание не только своими характеристиками, но и смелыми заявлениями президента компании Ни Фея. Он отметил, что многие новые телефоны, которые позиционируются как флагманы, на самом деле имеют пониженные характеристики и не соответствуют этому статусу.

Ни Фей подчеркнул, что Nubia решила не следовать модным трендам и не выпускать "поддельные флагманы". Вместо этого компания оснастила Z70 Ultra всеми необходимыми компонентами, чтобы действительно соответствовать высокому статусу. Например, этот смартфон стал первым с 35-мм основной камерой, обладающей переменной апертурой. Это решение делает его уникальным на фоне конкурентов, которые часто используют стандартные решения.

Кроме того, Z70 Ultra предлагает пользователям полноэкранный дисплей с разрешением 1,5K, который, по словам президента, превосходит экраны с разрешением 2K, имеющие "дыры". Это смелое утверждение подчеркивает стремление Nubia выделиться на фоне других производителей, таких как Xiaomi и Realme, которые, по мнению Ни Фея, предлагают устройства с ухудшенными характеристиками ради увеличения прибыли.

Например, Xiaomi 15, по сравнению с предыдущей моделью, оснастили менее мощной камерой с зумом, а Realme GT 7 Pro, несмотря на громкие обещания, не получил оптической стабилизации на своем телескопическом сенсоре. Nubia же, по словам Ни Фея, стремится предоставить своим пользователям только лучшие технологии.

Хотя Z70 Ultra не является полностью революционным устройством по сравнению с предыдущими моделями, он все же получил множество обновлений. Новые функции и улучшенные характеристики делают его серьезным конкурентом на рынке флагманских смартфонов.