Появление новых моделей в минувшем квартале не помогло продажам складных смартфонов

Нынешний год ознаменовался дебютом первого в мире смартфона с тройным экраном — модели Huawei Mate XT. Он продаётся исключительно в Китае, но, с учётом численности населения, это всё равно может означать немалые продажи. Samsung летом представила новое поколение Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, а потом у себя на родине — модель Galaxy Z Fold6 Special Edition, а в Китае — W25 и W25 Flip.

Google также выпустила Pixel 9 Pro Fold. Однако, несмотря на новые релизы, мировые поставки складных смартфонов в третьем квартале впервые показали спад. Согласно отчёту Counterpoint Research, мировые поставки смартфонов упали за год на 1% в годовом исчислении. Это прервало серию из шести последовательных кварталов роста.

Samsung сохранила лидирующую позицию с долей в 56%, но годом ранее было 70%. Объём её поставок уменьшился на 21%. Аналитики объясняют это слабыми продажами Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, которые не смогли достичь уровня своих предшественников.

Исследователи отметили, что по мере развития цепочки поставок Samsung сталкивается с усиливающейся конкуренцией. В Северной Америке Motorola конкурирует с линейкой складных смартфонов Razr стоимостью до $1000. В Западной Европе Honor предлагает привлекательные и тонкие устройства серии Magic V, складывающиеся в книжном формате.

Huawei заняла второе место с долей рынка 15%, потеряв 2% в годовом исчислении. Honor удвоила свою долю с 5% до 10% за тот же период. Motorola и Xiaomi также показали рост на 7% и 6%.

Таким образом, лидерство Samsung в категории складных смартфонов может оказаться под угрозой из-за растущего спроса и наступления китайских конкурентов.