Причина столь решительных действий кроется в растущей конкуренции и определенных трудностях, с которыми столкнулась компания. Samsung отстает от своих конкурентов в производстве высокопроизводительных микросхем памяти, необходимых для работы современных систем искусственного интеллекта.

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics столкнулся с серьезными проблемами на рынке чипов для искусственного интеллекта и пытается исправить ситуацию радикальными мерами. Недавние перестановки в высшем руководстве компании – прямое следствие нарастающих проблем и попытка вернуть утраченные позиции. Напомним вам, что в октябре компания была вынуждена публично признать наличие серьезных проблем, заявив о «кризисе» и сомнениях в своей «технологической конкурентоспособности» в долгосрочной перспективе. Причиной для беспокойства стали не только финансовые показатели, которые, несмотря на рост прибыли в третьем квартале, оказались ниже ожиданий аналитиков, но и технологическое отставание от конкурентов в ключевом сегменте рынка.

Главной неожиданностью для экспертов стало назначение вице-председателя Чон Ён Хёна главой подразделения, отвечающего за производство чипов памяти, именно эта область является сейчас наиболее критичной для развития ИИ-технологий. Одновременно с этим руководство американским подразделением Samsung, которое занимается производством чипов на заказ, было поручено Хану Джин Ману, опытному менеджеру, хорошо знакомому с требованиями американского рынка, включая таких гигантов как Nvidia. Именно от успеха на этом направлении, способности производить передовые чипы с высокой пропускной способностью (HBM), во многом зависит будущее Samsung в эпоху искусственного интеллекта.

Проблема заключается в том, что Samsung пока не может предложить чипы HBM, сопоставимые по характеристикам с продукцией своего основного южнокорейского конкурента, SK Hynix. Кроме того, компания испытывает трудности с получением сертификации от Nvidia, ведущего разработчика графических процессоров, используемых для обучения и работы ИИ-моделей. Задержки с сертификацией играют на руку конкурентам, которые активно занимают освободившуюся нишу на рынке. Поэтому перестановки в руководстве рассматриваются как попытка Samsung оперативно отреагировать на вызовы и вернуть себе лидирующие позиции.

Однако данная ситуация осложняется тем, что председатель совета директоров Samsung Electronics Ли Джэ Ён в настоящее время находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. Прокуратура требует для него реального тюремного срока по обвинениям, связанным со слиянием двух дочерних компаний Samsung в 2015 году. По версии следствия, это слияние было осуществлено с нарушениями закона и позволило Ли Джэ Ёну укрепить свой контроль над всей группой компаний. Судебный процесс добавляет неопределенности в и без того непростой период для Samsung, ставя под вопрос стабильность управления компанией в столь ответственный момент. Ли Джэ Ён, уже имеющий опыт пребывания в заключении по обвинениям в коррупции, сейчас возглавляет Samsung Electronics, которая является наиболее прибыльной и влиятельной частью огромного конгломерата Samsung. От исхода этого дела во многом зависит не только личная судьба Ли Джэ Ёна, но и будущее всей компании.