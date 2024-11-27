Киберспортсмены будут довольны. Но нужно ещё дождаться официального анонса.

Samsung Display, по сообщениям корейского издания ETNews, разработала 27-дюймовый QD-OLED монитор с частотой обновления 500 Гц и разрешением 2560×1440. Компания сотрудничает с производителями мониторов и планирует выпустить новинку в первой половине следующего года. Этот монитор ориентирован на киберспортсменов, которым важна высокая скорость отклика.

Вопрос энергопотребления видеокарты, необходимой для достижения такой частоты кадров при разрешении 1440p, остаётся открытым. Однако, киберспортивные игры, как правило, нетребовательны к графике и приоритет отдаётся минимизации задержек. Типичный пример — тот же шутер Valorant, который «пойдёт» при сносном показателе FPS на любой встроенной графике последних лет.

Скорее всего, к моменту появления монитора на рынке у производителей видеокарт уже будут решения, способные раскрыть его потенциал. Та же RTX 5090 должна без проблем выдавать свыше 500 FPS в упомянутом Valorant.

Samsung пока не выпускала официальных пресс-релизов по поводу нового монитора, данную новость зарубежные источники брали напрямую с корейского издания ETNews. В любом случае, инсайдеры твёрдо убеждены, что разработка устройства близка к завершению.