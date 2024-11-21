Hyundai Ioniq 9 2026 имеет запас хода до 540 км

Перед автосалоном в Лос-Анджелесе на этой неделе Hyundai представила версию трёхрядного электроседана Kia EV9. Ioniq 9 (ранее Ioniq 7) — просторное транспортное средство с мощностью до 429 л.с. и запасом хода до 540 км. Будет предложено три варианта, каждый с множеством цветов и особенностей. Как и в случае с EV9, в США покупатели будут лишены некоторых функций, включая узкие камеры заднего вида, которые уменьшают сопротивление воздуха, и поворачивающиеся сиденья.

Новый электромобиль построен на архитектуре 800В E-GMP от EV9 и обещает зарядку батареи ёмкостью 110,3 кВтч с 10 до 80% всего за 24 минуты при использовании зарядного устройства мощностью 350 кВт. Ioniq 9 будет оснащён стандартным портом зарядки NACS. Это позволит подключаться к сети суперзарядных станций Tesla. Дополнительная поддержка зарядки будет предоставлена сетью Ionna. На нижнем уровне иерархии Ioniq 9 находится модель Long-Range RWD. Она оснащена двигателем мощностью 160 кВт на задней оси, что эквивалентно 214 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Модель Long-Range AWD имеет двигатель мощностью 70 кВт на передней оси, что в сумме даёт 308 л.с. и 604 Нм. В топовой модели Performance AWD оба модуля оснащены двигателями мощностью 160 кВт, что обеспечивает 429 л.с. и 700 Нм.

Hyundai утверждает, что разгон до 100 км/ч занимает всего 4,9 секунды (с 21-дюймовыми колесами), и максимальная скорость составляет 200 км/ч (для обеих моделей с двумя двигателями). Внедорожник должен хорошо проявлять себя в условиях бездорожья, благодаря режиму Terrain с настройками для снега, песка и грязи. Американские модели будут способны буксировать до 2268 кг. Система может автоматически регулировать мощность, чтобы оба моста получали одинаковое количество энергии. Автоматически происходит корректировка расчётов запаса хода, чтобы избежать «замерзания» машины, а точки на руле служат вторичным индикатором уровня заряда. Архитектура также поддерживает функции V2L, V2H и V2X, позволяя Ioniq 9 быть источником энергии.

Ioniq 9 сохраняет многие эстетические элементы, показанные в концепте Seven, с немного менее сложным исполнением дизайна фар Parametric Pixel. На задней части особенно ясно прослеживается связь с Ioniq 5. Форма упрощает посадку и высадку. Ощущение простора усиливается благодаря панорамному стеклянному люку.

Длина автомобиля составляет 5064 мм, колёсная база — 3130 мм. Высота Ioniq 9 равна 1780 мм и ширина 1980 мм. Покупатели смогут выбрать колеса диаметром 19, 20 или 21 дюйм. Меньший размер обеспечит лучшую аэродинамику и коэффициент сопротивления воздуху всего 0,269, несмотря на традиционные корпуса зеркал. Это стало возможным отчасти благодаря активному воздушному клапану под кузовом и на крыше, а также отсутствию видимых антенн. Они скрыты в крыше, лобовом стекле и багажнике.

Водитель внедорожника получит большой изогнутый экран для взаимодействия, состоящий из двух 12-дюймовых дисплеев. Есть и множество физических кнопок, таких как регулировка климата и громкости. В автомобиле установлена восьми динамиковая звуковая система, а за дополнительную плату можно установить систему из 14 динамиков от Bose. Для всех трёх рядов предусмотрены порты USB-C. По подписке доступны динамическое освещение луж и подсветка для сопровождения.

Также потребуется ежемесячная плата за Amazon Music и Soundcloud, а Hyundai добавит возможность настройки тем отображения. Одна из платных функций — Relaxation Seats. Эти сиденья могут быть установлены в первых двух рядах и предлагают полный наклон с подставкой для ног, а также систему Dynamic Body Car с массирующими функциями, предназначенными для уменьшения усталости в долгих поездках. За пределами США будут предложены сиденья, поворачивающиеся на 180 градусов.

Есть Universal Island 2.0 — скользящая центральная консоль с диапазоном движения вперёд и назад чуть меньше 7,5 дюймов. Её можно открыть с первого или второго ряда, чтобы раскрыть верхнюю полку объёмом 5,38 л или нижнюю полку объёмом 12,47 л. Ioniq 9 предлагает багажник 619,7 л с сиденьями на месте и до 1322,4 л при сложенных сиденьях. Также имеется передний багажник с объёмом 87,7 л. На моделях с полным приводом его объём уменьшается до 50,9 л из-за дополнительного двигателя.



Ожидается, что 2026 Hyundai Ioniq 9 поступит в продажу весной 2025 года. Стоимость пока названа не была.