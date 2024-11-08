1-й сезон Call of Duty: Black Ops 6 стартует 14 ноября

Компания Treyarch готовит масштабное обновление контента всего спустя несколько недель после выхода игры Call of Duty: Black Ops 6. В Сезоне 1 владельцы игры и подписчики Game Pass получат шесть новых многопользовательских карт, режимы, рейтинговые игры, свежую карту для зомби, семь новых видов оружий и не только.

Стандартные карты для игроков 6 на 6 — Hideout, Heirloom и Extraction — будут доступны с началом Сезона 1 14 ноября. Карты Hacienda и Racket появятся в рамках обновления в середине сезона. Что касается режимов, то классический Prop Hunt и новый режим золотого лута Ransack также будут доступны с самого начала.

Как и в прошлые разы, планируются новые режимы, которые будут добавлены в обновлении в середине сезона. Дополнительно ожидаются новые перки (Shadow и Shrapnel Radar) и Scorestreak (Ручной Пистолет).

Рейтинговая игра также появится в обновлении, но игроки должны иметь как минимум 50 побед в стандартном матчмейкинге для получения доступа. Заработанные до начала Сезона 1 победы также будут учитываться.

«Основные принципы Рейтинговых игр остаются неизменными: вы играете в конкурентные матчи с теми же настройками, картами, режимами и ограничениями оружия, что и в Call of Duty League», — говорит разработчик. «Рейтинговая игра в Black Ops 6 включает несколько улучшенных функций, инноваций и обновлений».

В Сезоне 1 появятся новые дивизионы: Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Crimson, Iridescent и Top 250. Игроки смогут продвигаться в них, повышая свой рейтинг (SR) через победы в рейтинговых матчах. Также будут добавлены новые функции, такие как возможность отклонять карты и режимы. Появится опция сдачи матчей, которые уже невозможно выиграть.

Фанаты зомби должны подождать обновления середины сезона, чтобы получить новую карту. С самого начала появится Directed Mode для нынешних карт Liberty Falls и Terminus. Этот режим покажет игрокам, какие цели доступны, и как их выполнить.

Treyarch опубликовала небольшой тизер новой карты для зомби, сообщив, что Вивер, Майя, Карвер и Грей отправятся в Citadelle des Morts (цитадель мертвых) в рамках нового приключения с нежитью.